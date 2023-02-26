"Сокиабле" — это моя фишка: герой легендарного мема рассказал, что изменилось после шоу и нашел ли отец танк

Макс решил, но слово "сокиабле" — не отпустил

Выпуск "Хата на тата" с семьей Коваленко стал одним из самых известных за всю историю программы и проектов телеканала "СТБ". Его разобрали на мемы, авторами которых стали харизматичный папа Сергей Коваленко и его не менее харизматичные дети — сын Максим и дочь Диана. Самым известным стало слово, которое создал Макс при изучении уроков по английскому языку — "сокиабле" (sociable, — ред.). Этот эпизод из выпуска разлетелся по Интернету и его до сих пор пересматривают.

Одна из множества вырезок моментов из программы

Кратко о сюжете: В Ивановке на Киевщине неподалеку от Богуслава живет семья Коваленко. Папа Сергей, мама Юля, сын Максим и дочь Диана. Сергей некоторое время был без работы, поэтому делал что-то дома, или занимался своим главным хобби — искал немецкий танк, ведь он увлекается поиском сокровищ с металлоискателем. В это время Юлия много работала — утром на работе в саду, потом готовила трактористам комплексные обеды, есть детям, возилась по хозяйству и ходила на волейбол. Семья решила принять участие в программе, чтобы попытаться исправить свои невзгоды.

С тех пор прошло почти 8 лет – выпуск вышел в сентябре 2015 года. Максим вырос – он заканчивает учиться на юриста и работает оператором на АЗС. Недавно он решил начать карьеру блогера – завел свой TikTok, Telegram-канал и уже давно выкладывает фото в Instagram. В соцсетях он называет себя "Создатель слова #сокиабле" и готов продолжать писать историю семьи Коваленко на страницах Интернета. "Телеграф" пообщался с Максом и узнал, что изменилось спустя столько лет после выпуска, как семья попала в программу и нашел ли Сергей Коваленко танк.

Редакция: Одним из родившихся в этом выпуске мемов стала фраза Макса "Я комик, юморист". Мальчик несколько лет писал шутки, во время съемок программы рассказывал их маме и принял участие в школьном конкурсе.

— Как твоя карьера юмориста и следишь ли за кем-нибудь из комиков?

— Моя карьера юмориста немного обломалась. Шутки я уже не пишу. Мне стало не интересно, не было смысла, поэтому я просто забил. Но с такими темпами я, пожалуй, снова стану юмористом [смеется]. Слежу ли я? Да — люблю там посмотреть "Львы на джипе" — это просто для меня угар, это класс.

– Чем занимаешься сейчас?

— Начинаю развивать свои соцсети, пока это возможно. Как мой Инстаграм начал подниматься — эти нарезки из "Хата на тата" — люди начали обозначать мой аккаунт. Меня это вдохновило. А почему бы и нет? Потом я решил сделать видео "Хата на тата" — 2014-й и сейчас" и здесь буквально за два дня — 2 миллиона просмотров. Третий день — 3 миллиона просмотров. Основной соцсетью будет TikTok – там будут стримы, видео, там будет папа. Там будет моя жизнь, и с чего все начиналось.

— Как это, когда твои цитаты стали до сих пор пересказывают, используют, даже делают с ними мерч?

— Сначала было обидно, что всевозможные паблики выкладывают и не обозначают меня. Они набирали там миллионы на этих вырезках из "сокиабле". Было обидно. А потом я смирился. Насчет мерча – честно? Тоже немного обидно. Я когда-то просил футболку, где было слово "сокиабле". Я написал в магазин: "Можно скидку?" А они: "Нет, нельзя". Я такой: "Ну, но ведь это мое слово!" А они спрашивают, чем докажешь? Думаю, ладно… классно… чем докажешь… супер… отлично! Но сейчас я не держу обиды.

- Хотел бы запатентовать "сокиабле", монетизировать?

– Да, хотел бы. Вдруг в будущем что-нибудь да и получится. Что-то и сделаю. Я еще сильно в этом не разобрался. Мне уже многие писали по этому поводу. Но нужно еще разобраться в ТikTok, потому что я в этом еще не очень комильфо.

- Вашу семью узнают на улицах?

– Да, этого было очень много. Наверное, и задолбало немного. Но ничего ужасного. Пожалуй, повсюду, где бы ни были мы вместе — нас узнавали, говорили: "О, я вас знаю!". В основном просят сфотографироваться подростки. Когда я с папой, это просто был разрыв. Почти в каждом магазине, куда бы мы ни зашли, каждый узнавал его. А когда я сам, то не узнают.

Семья Коваленко

Редакция: Во время выпуска у Сергея Коваленко была задача — восстановиться в аграрном техникуме, который он оставил в юности. Отец семейства приложил усилия, изучил материал. В итоге ему удалось сдать академразницу на 4 с минусом, чего было достаточно для того, чтобы через 17 лет вернуться к учебе.

— Как завершилось обучение папы?

— Обучение папы, после того, как он поступил в техникум, завершилось на… второй день. Он просто забил на него и все. Чтобы вы понимали, это была для него самая трудная задача. Он уже хотел давить красную кнопку, чтобы его пропустить. Это просто трэш был, когда он его увидел. Для него это был какой-то шок, типа взрослый человек, зачем учиться. Он уже ничего не даст. И он тогда сказал: "Я все, я уже научился".

— Нашел ли отец танк?

— Ну, после проекта папа устроился на работу. Работает он там до сих пор, у нас в деревне. Нашел ли он танк? Конечно, нет, но все впереди.

— То есть, он до сих пор не отказался от своей мечты?

– Нет, но сейчас он больше ищет монетки и тому подобное. Для него ходить с металлоискателем, это как для кого-то рыбалка. Выходной, праздники какие-то – это возможность уехать, что-то поискать с металлоискателем.

— Как вы попали в программу, и кто в семье был инициатором?

— Там пришло в село предложение кого-то взять из семей на проект "Дом на папу". Были отказывавшиеся семьи. Сначала мы колебались, а потом сели семьей, подумали и решили, что давайте попробуем. Что терять. Ну, мы и попробовали. Я вам скажу, что, наверное, мама была инициатором, потому что папа сначала колебался, не хотел. Мама его потом вечером: "Давай, что ты!". Ну и он тоже решил, чего бы нет.

— Многие считают, что такие съемки делаются по сценарию?

— Они снимали все так, как есть. Там нет какого-то наигранного сценария, как говорят.

— Как проходят съемки?

— Не знаю, можно ли это рассказывать. Камеры повсюду. Сначала немного боялся, а дальше уже… господи.

— Мама у вас действительно впечатляет — тем, что и по хозяйству успевает, и фактически две работы, и еще волейбол, и общественная деятельность — акция "Сохрани свое тепло". Как изменилась ее жизнь?

— Если посмотреть, как она работала тогда, это просто нонсенс. Я не знаю, как можно было это допустить. Но после проекта папа изменился, больше стал ценить его, помогать и так далее. Сейчас она работает на работе, папа работает на работе, нет ни одного хозяйства, то есть ты пришел домой – просто отдохнул. Папа приходит первым с работы, он готовит ужинать — я скажу, ужин у него просто класс, он даже борщ готовит без "бычков".

Редакция: В программе Сергей готовил большой обед для трактористов – борщ, тюфтельки, пюре и хлеб. Процесс приготовления выглядел весьма экстремально, а отец семейства еще и успевал курить сигареты в процессе. Потом шутил, что борщ с окурками, или как еще говорят — "бычками".

— Какие отношения у семьи были до и после программы? Как сложилось, что до программы мама настолько много работала, а папа занимался поиском танка?

До программы я не сильно общался с отцом, я больше к маме был и так далее. Мы не могли там сесть, поговорить семьей. Мама тогда действительно очень много работала. Если я посмотрю это сейчас, я заплачу. В программе тоже говорили, что только мама работает, а папа ищет танк – нет, не всегда. Папа тоже работал дома — не такой он и лентяй. Сами понимаете. А после программы просто поменялось все. Мы садились, обсуждали это каждый вечер, как день прошел, вот все. Супер!

– Что именно его изменило?

— Он пережил этот день так, как тогда жила мама. Он сам это переделал, сам это прошел и понял, что это очень тяжело.

— Как в школе приняли твое участие в программе? Что говорила учительница английского?

— В школе ничего особенного. Пришел и всё. Кто-то говорил: "Класс, я тебя вчера видел!". С учительницей по-английски – она не говорила со мной. Ну как, говорила типа, но были немного какие-то нюансы с ней.

— Как у тебя с английским?

— Английский у меня семерка где-то. Семь-восемь. Да, чтобы говорить свободно – я не могу. Многие ученики из всех школ мне скидали видео, как они читают мое слово — sociable. Да вы что, у меня директ разрывался от этого.

— Вы просматриваете этот выпуск время от времени?

Не знаю, возможно, кто-то его по 100 раз уже пересматривал. Но я выпуск смотрел только тогда, когда показали его — во вторник. А в субботу всегда шли повторы на СТБ. Вот тогда еще повтор немного посмотрел и больше я его не видел.

— Были у семьи еще отношения с телевидением?

У меня еще родители снимались во "Все буде добре" ("Борщ за 20 минут"). Там уже видно, как родители изменились.

— Как твоя сестра?

— Уже взрослая, почти 16. Также учится на юриста, но не заочно. До сих пор любит котиков.

— К кошкам папа лучше стал относиться?

Да, [смеется] отец к котам относится лучше, так что здесь уже все хорошо.

— Как война повлияла на вашу жизнь?

— В начале было очень тяжело, как война началась. Жили одним днем, потому что не знаешь, что будет завтра. А сейчас привыкли. Нельзя к такому привыкать, но что поделаешь.

— Какие, по твоему мнению, должны быть здоровые отношения в семье?

— Чтобы не было такого, как у нас когда-то — надо слушать, а не кричать. Если будет согласие в семье, понимание — такого не будет. Семья – это самое главное. В семье должны быть дружеские отношения, а не скрывать друг от друга что-то и так далее. Если какая-то ситуация, ты должен прежде рассказать это семье.

Отметим, что во время съемок программы отец Максима Сергей должен был провести благотворительную акцию "Сохрани свое тепло" — помочь местным бабушкам утеплить дома. Сергей собрал небольшие деньги на материалы, привлек добровольцев, они заменили одиноким пенсионеркам разбитые окна и убрались на участках. После этого в Ивановке местные жители начали регулярно проводить подобные акции: — "Сейчас еще и такая ситуация в Украине, что нужно помогать друг другу, поэтому я рад, что у меня есть односельчане," — говорит Макс.

Добавим, что во время нашего разговора Максим произнес слово sociable правильно – соушбл. И пока планирует продолжать развивать историю своего мема, украинцы активно создают новые. В частности, во время последнего визита президента США Джо Байдена в Украину сеть разразилась мемами. Также громкая реакция соцсетей была и на выступление российского диктатора владимира путина.