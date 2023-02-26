"Сокіабле" - це моя фішка: герой легендарного мему із "Хата на тата" розповів, як змінилося його життя і чи знайшов батько танк

Макс виріс, але слово "сокіабле" — не відпустив

Випуск "Хата на тата" із родиною Коваленків став одним із найвідоміших за всю історію програми та проєктів телеканалу "СТБ". Його розібрали на меми, авторами яких стали харизматичний татко Сергій Коваленко та його не менш харизматичні діти — син Максим і донька Діана, родом з Іванівки, що на Київщині. Найвідомішим із цитат стало слово, яке "створив" Макс під час вивчення уроків з англійської мови — "сокіабле" (sociable, — ред.) Цей епізод із випуску розлетівся Інтернетом і його досі передивляються.

Одна з безлічі вирізок моментів з програми

Коротко про сюжет: В Іванівці на Київщині неподалік від Богуслава живе сім’я Коваленків. Тато Сергій, мама Юля, син Максим і донька Діана. Сергій певний час був без роботи, тож робив щось удома, або ж займався своїм головним хобі — шукав німецький танк, адже він захоплюється пошуком скарбів із металошукачем. У цей час Юлія багато працювала — зранку на роботі в саду, потім готувала трактористам комплексні обіди, їсти дітям, поралася по господарству та ще й ходила на волейбол. Родина вирішила взяти участь у програмі, щоб виправити спробувати виправити свої негаразди.

З того часу минуло майже 8 років — випуск вийшов у вересні 2015 року. Максим виріс — він закінчує навчатися на юриста у Богуславі та працює оператором АЗС. Нещодавно хлопець вирішив почати кар’єру блогера — завів свій TikTok, Telegram-канал і вже давно викладає фото в Інстаграмі. У соцмережах він називає себе "Творець слова #сокіабле" і готовий продовжувати писати історію родини Коваленків на сторінках Інтернету. "Телеграф" поспілкувався з Максом та дізнався, що змінилося через стільки років після випуску, як родина потрапила у програму та чи знайшов Сергій Коваленко танк.

Редакція: Одним із мемів, який народився у цьому випуску, стала фраза Макса "Я комік, гуморист". Хлопчик кілька років писав жарти, під час зйомок програми розповідав їх мамі та навіть взяв участь у шкільному конкурсі під час програми.

— Як твоя кар’єра гумориста і чи стежиш за кимось?

— Моя кар’єра гумориста трішки обламалася. Жарти я вже не пишу. Мені стало не цікаво, не було якогось сенсу, тому я просто забив. Але з такими темпами я, мабуть, знову стану гумористом [сміється]. Чи стежу я? Так — люблю там подивитися "Льви на джипі" — це просто для мене угар, це клас.

— Чим займаєшся зараз?

— Починаю розвивати свої соцмережі, поки це можливо. Як мій Інстаграм почав підійматися — оці нарізки з "Хата на тата" — люди почали позначати мій акаунт.

Мене це надихнуло. А чому б і ні? Потім я вирішив зробити відео ""Хата на тата" — 2014 і зараз" і тут буквально за два дні 2 мільйони переглядів, третій день — 3 мільйони переглядів. Основною соцмережею буде TikTok — там будуть стріми, відео, там буде тато. Там буде моє життя і з чого все починалося.

— Як це, коли твої цитати стали мемами, які досі переповідають, використовують, навіть роблять з ними мерч?

— Спершу було образливо, що всілякі пабліки викладають і не позначають мене. Вони набирали там мільйони на цих нарізках із "сокіабле". Трошки було образливо. А потім я змирився. Щодо мерчу — чесно? Теж трошки прикро. Я колись просив футболку, де було слово "сокіабле". Я написав: "Можна знижку?" А вони: "Ні, не можна". Я такий: "Ну, але ж це моє слово!" А вони питають, чим доведеш? Думаю, ладно… класно… чим докажеш… супер… отлічно! Але зараз я не тримаю жодної образи.

— Чи хотів би запатентувати "сокіабле", монетизувати?

— Так, хотів би. Раптом у майбутньому щось та й вийде. Щось та й зроблю. Я ще сильно в цьому не розібрався. Мені вже багато хто писав щодо цього. Але потрібно ще розібратися у ТikTok, бо я у тому ще не дуже "комільфо".

— Вашу родину впізнають на вулицях?

— Так, цього було дуже багато. Мабуть, і задовбувало трошки. Але нічого страшного. Мабуть, всюди, де би не були ми разом — нас впізнавали, казали: "О, я вас знаю!". В основному просять сфотографуватися — це підлітки. Коли я з татом, то це просто був розрив. Майже в кожному магазині, куди б ми не зайшли, кожен впізнавав його. А коли я сам, то не впізнають.

Сім'я Коваленко

Редакція: Під час випуску Сергій Коваленко мав завдання — поновитися в аграрному технікумі, який він покинув у юності. Батько сімейства доклав зусиль, вивчив матеріал. У підсумку йому вдалося здати академрізницю на 4 з мінусом, чого було достатньо для того, аби через 17 років повернутися до навчання.

— Як завершилося навчання тата?

— Навчання тата, після того, як він поступив у технікум завершилося на другий день. Він просто забив на нього та й усе. Щоб ви розуміли, це було для нього найважче завдання. Він вже хотів тиснути ту червону кнопку, щоб його пропустити. Це просто треш був, коли він його побачив.

Для нього це був якийсь шок, типу дорослий чоловік, навіщо вже навчатися. Воно вже нічого не дасть. І він тоді й сказав: "Я всьо, я вже довчився".

— Чи знайшов тато танк?

— Ну, після проєкту тато влаштувався на роботу. Працює він там і досі, в нас в селі. Чи знайшов він танк? Авжеж, що ні, але все попереду.

— Тобто він досі не відмовився від своєї мрії?

— Ні, але зараз він більше шукає монетки і тому подібне. Для нього ходити з металошукачем, це як для когось рибалка. Вихідний, свята якісь — це можливість поїхати, щось пошукати з металошукачем.

— Як ви потрапили в програму і хто в сім’ї був ініціатором?

— Там прийшло на село пропозиція когось взяти з сімей на проєкт "Хата на тата". Були сім’ї, які відмовлялися. Спершу ми вагалися, а потім сіли сім’єю, подумали і вирішили, що давайте спробуймо. Що втрачати. Ну ми і спробували. Я вам скажу, що, мабуть, мама була ініціатором, адже тато спершу вагався, не хотів. Мама його потім ввечері: "Давай, чого ти!". Ну і він теж вирішив, чого б і ні.

— Багато людей вважають, що такі зйомки робляться за сценарієм?

— Вони знімали все так, як є. Там немає якогось награного сценарію, як говорять.

— Як відбуваються зйомки?

— Не знаю, чи це можна розповідати. Камери всюди. Спочатку трішки боявся, а далі вже… господі.

— Мама у вас дійсно вражає — тим, що і по господарству встигає, і фактично дві роботи, і ще й волейбол, і громадська діяльність — акція "Збережи своє тепло". Як змінилося її життя?

— Якщо зараз подивитися, як вона працювала тоді, це просто нонсенс. Я не знаю, як можна було таке допустити. Але після проєкту тато змінився, більше почав цінувати її, допомагати й так далі. Зараз вона працює на роботі, тато працює на роботі, немає жодного господарства, тобто ти прийшов додому — просто відпочив. Тато приходить перший з роботи, він готує вечеряти — я скажу, вечеря в нього просто клас, він навіть борщ готує без "бичків"

Редакція: У програмі Сергій готував великий обід для трактористів — борщ, тюфтельки, пюре та хліб. Процес приготування виглядав вельми екстремально, а батько сімейства ще й встигав курити цигарки у процесі. Потім жартував, що борщ із недопалками, або як ще кажуть — "бичками".

— Які стосунки в сім'ї були до та після програми? Як так склалося, що до програми мама настільки багато працювала, а тато займався пошуком танка?

До програми я не сильно спілкувався з батьком, я більше до мами був і так далі. Ми не могли там сісти, сім’єю поговорити. Мама тоді дійсно дуже багато працювала. Якщо я передивлюсь це зараз, я заплачу. У програмі теж говорили, що тільки мама працює, а тато шукає танк — ні, не завжди. Тато теж працював вдома — не такий він і ледащо. Самі розумієте. А після програми просто змінилося все. Ми сідали, обговорювали це кожен вечір, як день пройшов, оце все. Супер!

— Що саме його змінило?

— Він пережив цей день так, як жила мама тоді. Він сам це переробив, сам це пройшов і зрозумів, що це дуже-дуже важко.

— Як у школі сприйняли твою участь у програмі? Що казала вчителька англійської мови?

— В школі нічого особливого. Прийшов і все. Хтось казав, клас, я тебе вчора бачив. З вчителькою з англійської — вона не говорила зі мною. Ну як, говорила типу, але були трішки якісь нюанси з нею.

— Як у тебе з англійською?

— Англійська в мене — сімка десь. Сім-вісім. Так, щоб говорити вільно — я не можу. Багато учнів з усіх шкіл мені кидали відео, як вони читають моє слово — sociable. Та ви що, в мене дірект розривався від цього.

— Ви переглядаєте сім'єю цей випуск час від часу?

Не знаю, можливо хтось його по 100 разів вже передивлявся. Але я випуск дивився лише тоді, як показали його — у вівторок. А в суботу завжди йшли повтори на СТБ. От тоді ще трошки подивився і більше я його не бачив.

— Були у родини ще стосунки з телебаченням?

У мене ще батьки знімалися у "Все буде добре" ("Борщ за 20 хвилин"). Там уже видно, як батьки змінилися.

— Як твоя сестра?

— Вже доросла. Майже 16 років. Теж навчається на юриста, але не заочно. Ще досі любить котиків.

— До котів тато краще почав ставитися?

Так, [cміється] батько до котів ставиться краще, так що тут вже все добре.

— Як війна вплинула на ваше життя?

— На початку було дуже важко, як війна почалася. Жили одним днем, тому що не знаєш, що буде завтра. А зараз звикли. Не можна до такого звикати, але що ж поробиш.

— Які на твою думку мають бути здорові стосунки у родині?

— Щоб не було такого, як у нас колись — треба слухати, а не кричати. Якщо буде злагода у сім’ї, розуміння — такого не буде. Сім’я — це найголовніше. В сім’ї мають бути дружні стосунки, а не приховувати від один одного щось і так далі. Якщо якась ситуація, ти повинен насамперед розповісти це родині.

Зазначимо, що під час зйомок програми батько Максима Сергій мав провести доброчинну акцію "Збережи своє тепло" — допомогти місцевим бабусям утеплити будинки. Сергій зібрав невеличкі гроші на матеріали, залучив добровольців, вони замінили самотнім пенсіонеркам розбиті вікна та прибралися на ділянках. Після цього в Іванівці місцеві мешканці почали регулярно проводити подібні акції: — "Зараз ще й така ситуація в Україні, що треба допомагати один одному, тож я радий, що у мене є такі односельчани," — говорить Макс.

Додамо, що під час нашої розмови Максим вимовив слово sociable правильно — соушбл. І доки він планує продовжувати розвивати історію свого мему, українці активно створюють нові. Зокрема, під час останнього візиту президента США Джо Байдена в Україну мережа вибухнула мемами. Також гучна реакція соцмереж була й на виступ російського диктатора володимира путіна.