При наличии нескольких документов: еще одна категория мужчин может выехать из Украины

Адвокат объяснил, какие потребуются документы

Во время военного положения и общей мобилизации покидать пределы Украины могут лишь некоторые категории мужчин. К ним, в том числе, относятся и мужчины, которые выезжают в связи с семейным положением. В этом случае следует подготовить перечень необходимых документов.

Детально о нюансах выезда за границу по семейным обстоятельствам рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак, передает 24 канал.

По его словам, пересекать границу могут отцы, опекуны или усыновители при следующих условиях:

если у него трое и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;

если опекун/усыновитель несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

если отец самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Какие нужны документы для выезда

удостоверение отца многодетной семьи;

свидетельства о рождении детей;

решение суда о лишении родительских прав матери ребенка;

свидетельство о смерти матери;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;

решение суда о признании матери ребенка без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери ребенка умершей

Адвокат отмечает, что мужчина может пересекать границу самостоятельно, без детей, но при наличии вышеперечисленных документов.

В случае, если мужчина не проживает со своими детьми одной семьей, ему необходимо будет предоставить доказательства содержания ребенка. К таким документам относят: решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в МВД Украины рассказали украинцам, какие документы нужны при пересечении границы на собственном автомобиле.