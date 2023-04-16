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При наличии нескольких документов: еще одна категория мужчин может выехать из Украины

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Как мужчинам выехать за границу Украины Новость обновлена 16 апреля 2023, 13:22
Как мужчинам выехать за границу Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Адвокат объяснил, какие потребуются документы

Во время военного положения и общей мобилизации покидать пределы Украины могут лишь некоторые категории мужчин. К ним, в том числе, относятся и мужчины, которые выезжают в связи с семейным положением. В этом случае следует подготовить перечень необходимых документов.

Детально о нюансах выезда за границу по семейным обстоятельствам рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак, передает 24 канал.

По его словам, пересекать границу могут отцы, опекуны или усыновители при следующих условиях:

  • если у него трое и более несовершеннолетних детей;
  • при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;
  • если опекун/усыновитель несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
  • при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.
  • если отец самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Какие нужны документы для выезда

  • удостоверение отца многодетной семьи;
  • свидетельства о рождении детей;
  • решение суда о лишении родительских прав матери ребенка;
  • свидетельство о смерти матери;
  • решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;
  • решение суда о признании матери ребенка без вести отсутствующей;
  • решение суда об объявлении матери ребенка умершей

Адвокат отмечает, что мужчина может пересекать границу самостоятельно, без детей, но при наличии вышеперечисленных документов.

В случае, если мужчина не проживает со своими детьми одной семьей, ему необходимо будет предоставить доказательства содержания ребенка. К таким документам относят: решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в МВД Украины рассказали украинцам, какие документы нужны при пересечении границы на собственном автомобиле.

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#Украина #Документы #Мужчина #Отцы-одиночки #Выезд за границу