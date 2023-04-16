При наличии нескольких документов: еще одна категория мужчин может выехать из Украины
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Адвокат объяснил, какие потребуются документы
Во время военного положения и общей мобилизации покидать пределы Украины могут лишь некоторые категории мужчин. К ним, в том числе, относятся и мужчины, которые выезжают в связи с семейным положением. В этом случае следует подготовить перечень необходимых документов.
Детально о нюансах выезда за границу по семейным обстоятельствам рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак, передает 24 канал.
По его словам, пересекать границу могут отцы, опекуны или усыновители при следующих условиях:
- если у него трое и более несовершеннолетних детей;
- при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;
- если опекун/усыновитель несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
- при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.
- если отец самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
Какие нужны документы для выезда
- удостоверение отца многодетной семьи;
- свидетельства о рождении детей;
- решение суда о лишении родительских прав матери ребенка;
- свидетельство о смерти матери;
- решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;
- решение суда о признании матери ребенка без вести отсутствующей;
- решение суда об объявлении матери ребенка умершей
Адвокат отмечает, что мужчина может пересекать границу самостоятельно, без детей, но при наличии вышеперечисленных документов.
В случае, если мужчина не проживает со своими детьми одной семьей, ему необходимо будет предоставить доказательства содержания ребенка. К таким документам относят: решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в МВД Украины рассказали украинцам, какие документы нужны при пересечении границы на собственном автомобиле.