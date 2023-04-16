За наявності кількох документів: ще одна категорія чоловіків може виїхати з України

Адвокат пояснив, які будуть потрібні документи

Під час воєнного стану та загальної мобілізації залишати межі України можуть лише деякі категорії чоловіків. До них, у тому числі належать і чоловіки, які виїжджають у зв’язку із сімейним становищем. У цьому випадку слід підготувати необхідні документи.

Детально про нюанси виїзду за кордон за сімейними обставинами розповів адвокат адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак, передає 24 канал.

За його словами, перетинати кордон можуть батько, опікун чи усиновлювач за таких умов:

якщо в нього троє та більше неповнолітніх дітей;

за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;

якщо опікун/усиновлювач неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи.

якщо батько самостійно виховує неповнолітню дитину.

Які необхідні документи для виїзду

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

свідоцтва про народження дітей;

рішення суду про позбавлення батьківських прав матері дитини;

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері дитини безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері дитини померлої

Адвокат зазначає, що чоловік може перетинати кордон самостійно, без дітей, але за наявності перелічених вище документів.

Якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми однією сім’єю, йому необхідно буде надати докази утримання дитини. До таких документів відносять: рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у МВС України розповіли українцям, які документи потрібні при перетині кордону на власному автомобілі.