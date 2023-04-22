Тепло приближается, дожди остаются: синоптики рассказали о погоде на выходных (видео)

В Киеве в субботу без существенных осадков, в воскресенье — сухая погода

Несмотря на то, что апрель так и не порадовал украинцев настоящим весенним теплом, на выходных ожидается повышение температуры воздуха.

Об этом пишет в социальной сети синоптик Наталка Диденко.

По ее информации, в субботу, 22 апреля, в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12+18 градусов.

Только в восточной части, на Полтавщине и Запорожье будет свежее — около +9+12 градусов.

Дожди пройдут в субботу более умеренными на Левобережье, на остальной территории — местами небольшие, с прояснениями.

В Киеве в субботу без существенных осадков, в воскресенье – сухая погода. Солнце – будет. Температура воздуха в столице 22 апреля ночью +7, днем +15 градусов.

В воскресенье, 23 апреля, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4…+9°С, днем +15…+20°С. В северных областях без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°С, днем +14…+19°С. В центральной части Украины ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +15…+20°С. В южных областях ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°С, днем +15…+20°С. На востоке Украины ночью местами небольшой дождь. Погода в северных областях Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°С, днем +12…+17°С.

В дальнейшем ожидается повышение температуры воздуха, прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин.

"Уже с 22 апреля, в Украину начнут поступать теплые воздушные массы, поэтому ожидается потепление по всей стране сначала до +13+15 с последующим повышением до +16+22. Также станет меньше и осадков, но все равно периодически ливни еще будут проходить", - пишет специалист на странице социальной сети.

Вместе с тем кардинально картина погоды не изменится – в мае жарких дней ждать не стоит. То есть погода останется более или менее комфортной, без "температурных качелей" и "сюпризов".