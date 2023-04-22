Тепло наближається, дощі залишаються: синоптики розповіли про погоду на вихідних (відео)

У Києві в суботу без істотних опадів, у неділю — суха погода

Незважаючи на те, що квітень так і не потішив українців справжнім весняним теплом, на вихідних очікується підвищення температури повітря.

Про це пише в соціальній мережі синоптик Наталка Діденко.

За її інформацією, в суботу, 22 квітня, у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12+18 градусів.

Лише у східній частині, на Полтавщині та Запоріжжі буде свіжіше, +9+12 градусів.

Дощі пройдуть у суботу помірніші на Лівобережжі, на решті території — місцями невеликі, із проясненнями.

У Києві в суботу без істотних опадів, у неділю — суха погода. Сонце – буде. Температура повітря у столиці 22-го квітня вночі +7, вдень +15 градусів.

В неділю, 23 квітня, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, вдень +15…+20 °С. У північних областях без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +14…+19 °С. У центральній частині України вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +15…+20 °С. У південних областях вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +15…+20 °С. На сході України вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень невеликий, місцями помірний дощ. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

В подальшому очікується підвищення температури повітря, прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Вже з 22 квітня, до України почнуть надходити теплі повітряні маси, тому очікується потепління по всій країні спочатку до +13+15 з подальшим підвищенням до +16+22. Також поменшає і опадів, але все рівно періодично зливи ще проходитимуть", — пише фахівець на сторінці у соціальній мережі.

В той же час кардинально картина погоди не зміниться – в травні спекотних днів чекати не варто. Тобто, погода залишиться більш-менш комфортною, без "температурних гойдалок" та "сюпризів".