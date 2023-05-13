Любимые украинцами ягоды в этом году появятся позже и будут дорогими

Холодная весна стала настоящим испытанием для плантаций ягод, поэтому они появятся в продаже позже и будут недешевыми

В Украине ощутимо дорожают яблоки, а также не радуют прогнозы по первым летним ягодам. Из-за холодной и дождливой весны и увеличения себестоимости, цены на клубнику и землянику будут довольно высокими, а предложение — меньшим.

Такой прогноз дала консультант по выращиванию ягодных культур Ирина Кобринец в своей колонке на AgroTimes.

Кроме того, ягодный сезон в Украине в этом году начнется позже обычного.

"В этом году начало ягодного сезона опаздывает еще и из-за большого количества пасмурных дней в марте-апреле", – пояснила эксперт.

Кроме того, плантации пострадали от заморозков. Из-за стресса от минусовых температур, у растений развиваются специфические болезни, из-за чего нужно осуществлять превентивные обработки, что тоже требует дополнительных затрат.

"Большой ущерб нанесли ягодным плантациям поворотные заморозки: кое-где 26-27 апреля температура опускалась до -4 °С, что привело к существенному повреждению цветков и завязей. Сохранить урожай удалось тем, кто принимал превентивные меры, в частности, накрывал растения агроволокном", — отметила она.

Из-за таких неблагоприятных факторов, как задержка сезона плодоношения и существенное удорожание себестоимости выращивания, ягоды появятся в продаже позднее, а цены на клубнику и землянику будут довольно высокими.

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