Улюблені українцями ягоди цього року з’являться пізніше та будуть дорогими

Холодна весна стала справжнім випробуванням для плантацій ягід, тому вони з’являться у продажу пізніше та будуть недешевими

В Україні відчутно дорожчають яблука, а також не тішать прогнози щодо перших літніх ягод. Через холодну та дощову весну й збільшення собівартості, ціни на полуницю та суницю будуть досить високими, а пропозиція — меншою.

Такий прогноз дала консультант із вирощування ягідних культур Ірина Кобринець у своїй колонці на AgroTimes.

Крім того, ягідний сезон в Україні цього року розпочнеться пізніше, ніж звичайно.

"Цього року початок ягідного сезону спізнюється ще й через велику кількість похмурих днів у березні-квітні", — пояснила експерт.

Крім того, плантації постраждали від заморозків. Через стрес від мінусових температур, у рослин розвиваються специфічні хвороби, через що потрібно здійснювати превентивні обробки, що також потребує додаткових витрат.

"Великих збитків завдали ягідним плантаціям поворотні заморозки: подекуди 26-27 квітня температура опускалася до -4 °С, що призвело до суттєвого пошкодження квіток і зав’язей. Зберегти врожай вдалося тим, хто вживав превентивних заходів, зокрема, накривав рослини агроволокном", — зазначила вона.

Через такі несприятливі фактори, як затримка сезону плодоношення та суттєве подорожчання собівартості вирощування, ягоди з’являться у продажу пізніше, а ціни на полуницю та суницю будуть досить високими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні знову почала дорожчати сіль. Ціни вперше зросли за останні кілька місяців.