Суд вынес приговор скандальной блогерше Вороновой, которая снимала работу ПВО в Киеве

Блогерша полностью признала свою вину

Скандально известной блогерше и певице Инне Вороновой, которую ранее поместили под домашний арест, вынесли приговор. За то, что она опубликовала работу ПВО в Киеве, ее осудили на 5 лет, но с нюансом.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на комментарий пресс-службы Киевской городской прокуратуры. Своими действиями блогерша во время атаки на Киев 16 мая облегчила работу российским оккупантам.

Судебное заседание состоялось в Днепровском районном суде Киева в среду, 5 июля. Судья сообщил, что блогерша и бывшая жена известного столичного наркодиллера Юрия Чернецкого признана виновной и приговаривается к 5 годам лишения свободы. Но он добавил, что блогерша освобождается от отбывания наказания и ей дается испытательный срок на один год. То есть только в этот период Воронова будет считаться судимой и за ней будет осуществляться контроль и социально-воспитательная работа.

Сама Инна Воронова, по словам источника, полностью признала себя виновной и заключила соглашение со следствием.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Инна Воронова извинилась за то, что выложила в сеть кадры работы ПВО. Она заявила, что испугалась обстрела и на эмоциях совершила необдуманный поступок. Позже блогерша решила "поднять боевой дух" украинским воинам своим эротическим фото. Украинцы в комментариях возмутились такому поступку.