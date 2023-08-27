Лечение для героев: как программа "Спаси конечность" защищает независимость и возвращает в строй украинцев

Нацпрограмма стала прорывом в лечении раненых военных и гражданских с боевыми травмами конечностей

Во время кровопролитной борьбы за независимость и неделимость Украины национальная программа "Спаси конечность" международного благотворительного фонда "Здоровье украинского народа" стала незаменимым партнером государства в помощи пострадавшим от войны с травмами конечностей.

Благотворители сосредоточили свои усилия на помощи тем, кто не имеет возможности оплатить дорогостоящие и сложные операции (это военные и гражданские лица с огнестрельными ранениями).

По данным лучших ортопедов-травматологов Украины, экспертов программы, ожидаемое на сегодняшний день количество возможных ампутаций конечностей составляет впечатляющую цифру: от 17 000 до 22 600.

Именно благодаря работе программы количество людей с ампутациями в Украине будет меньше.

Национальная программа #Врятуй Кінцівку стала прорывом в лечении раненых военных и гражданских с травмами рук и ног. В рамках программы за три года планируется провести около 15 тысяч операций.

Помощь государству

Только 4-25% потребностей в лечении травм войны покрывает государство в рамках Программы медицинских гарантий НСЗУ.

Фонд "Здоровье украинского народа" сделал решительный шаг в обеспечении необходимой поддержки пострадавшим через реализацию программы, направленной на спасение конечностей и финансирование сложного лечения.

Средняя стоимость операции по спасению конечности составляет от 45 до 66 тыс. грн, поэтому благодаря благотворителям, которые ежедневно донатят в поддержку программы "Спаси конечность", фонду удается покрывать эти расходы.

В очереди на операцию сегодня находятся более 3000 пострадавших.

Программа была запущена в конце июня 2022 года, и за это время более 500 конечностей были спасены благодаря своевременному финансированию сложных операций.

Импланты и аксессуары: новые возможности для восстановления движения

За чуть более года реализации программы более 2000 конечностей было спасено путем обеспечения аппаратами внешней фиксации госпиталей и больниц Украины.

— В программе работает более 100 лучших ортопедов-травматологов Украины, которые вместе с 800 медицинскими сестрами ежедневно проводят тяжелые, но крайне необходимые хирургические операции. Мы помогаем держать медицинский "фронт" не только поставкой необходимых ортопедических девайсов, инструментов и расходных материалов, но и с помощью борьбы с медицинскими ошибками. В рамках программы проведено более 90 лекций для врачей, освещающих новейшие методы лечения, — рассказывает президент МБФ "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.

Ортопедические аксессуары, импланты, эндопротезы, аппараты внешней фиксации, также костный цемент, биостекло, специальные инструменты и другие расходные материалы весьма дорогостоящие, и их практически нереально оплатить обычным людям. Поэтому фонд "Здоровье украинского народа" обращается к сознательным украинцам с просьбой поддержать программу.

Фонд активно сотрудничает с областными и другими больницами, в которых уже удалось профинансировать более 260 операций на сумму свыше 12 млн грн.

Программа "Спаси конечность" активно привлекает средства благотворителей, бизнеса и иностранных доноров, но раненых в очереди на финансирование операций по спасению конечностей ежедневно становится больше. Именно поэтому очень важна помощь каждого в борьбе за независимость.

Как получить помощь?

Если вы, ваши родственники, друзья и знакомые нуждаются в финансировании спасения травмированных конечностей лучшими ортопедами-травматологами Украины, вы можете присоединиться к национальной программе "Спаси конечность" по условиям, размещенным на сайте.

Важно понять, что раненые выиграли для каждого из нас время, чтобы мы могли жить. Важно всем нам продемонстрировать единство и готовность донатить в поддержку здоровья каждого пострадавшего за нашу независимость!

Поддержать программу можно здесь.

Фото: libkos