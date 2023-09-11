Осень устроит температурные качели: какую погоду ждать в ближайшие дни в Украине

Ночи по всей Украине будут прохладными

В некоторых регионах Украины на этой неделе потеплеет, несмотря на грядущее похолодание. Дождей и других осадков по-прежнему не ожидается, однако по ночам столбики термометра будут показывать серьезное похолодание.

Прогнозом погоды на 12–13 сентября поделились в Укргидрометцентре синоптик Диана Кривобок специально для "Телеграфа". До конца недели погода существенно не изменится.

Так во вторник, 12 сентября температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +28 градусов, а ночью похолодает до +11+15 градусов на западе и юге страны. Что касается остальных регионов, то днем столбики термометров покажут от 21 до 25 градусов тепла, а ночью показатели опустятся до +10+13 градусов.

Что касается осадков, то синоптики уверяют, что в течение недели их не предвидится. Украина все это время будет под влиянием антициклона, поэтому погода будет ясной, но с переменной облачностью.

"Ожидать понижения температуры в ближайшие дни не стоит. Погода будет вполне спокойная и можно сказать, что лето еще продолжается", — говорит синоптик.

В среду, 13 сентября, ясная погода во всех регионах сохранится. Ночью на западе, севере, юге и в центре ожидается от +11 до +15 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут +26+29 градусов.

На востоке будет немного прохладнее: от +11 до +13 ночью и от 22 до 24 градусов тепла днем. Такая погода сохранится до конца недели.

"В западных областях ночью температура +7+12 градусов, на побережье морей +11+16 градусов выше нуля, а в дневные часы от +19 до +24 градуса, на юге +22+27 градусов. На Закарпатье может быть до +30 градусов, ведь осадков не будет и будут сохраняться все условия для повышения температуры", — резюмировала синоптик Диана Кривобок.

Подробнее о погоде в Украине читайте в материале: "Днем – лето, ночью – осень: синоптики дали прогноз погоды на неделю".

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