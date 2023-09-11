Осінь влаштує температурну гойдалку: на яку погоду чекати найближчими днями в Україні

Ночі по всій Україні будуть прохолодними

У деяких регіонах України цього тижня потеплішає, незважаючи на майбутнє похолодання. Дощів та інших опадів, як і раніше, не очікується, однак ночами стовпчики термометра показуватимуть серйозне похолодання.

Прогнозом погоди на 12-13 вересня поділились в Укргідрометцентрі синоптик Діана Кривобок спеціально для "Телеграфа". До кінця тижня погода суттєво не зміниться.

Так у вівторок, 12 вересня, температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +28 градусів, а вночі похолодає до +11+15 градусів на заході та півдні країни. Що стосується решти регіонів, то вдень стовпчики термометрів покажуть від 21 до 25 градусів тепла, а вночі показники опустяться до +10+13 градусів.

Щодо опадів, то синоптики запевняють, що протягом тижня їх не передбачається. Україна весь цей час буде під впливом антициклону, тож погода буде ясною, але із мінливою хмарністю.

"Чекати на зниження температури найближчими днями не варто. Погода буде цілком спокійна і можна сказати, що літо ще триває", — каже синоптик.

У середу, 13 вересня, ясна погода у всіх регіонах утримається. Вночі на заході, півночі, півдні та в центрі очікується від +11 до +15 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +26+29 градусів.

На сході буде трохи прохолодніше: від +11 до +13 вночі та від 22 до 24 градусів тепла вдень. Така погода утримається до кінця тижня.

"У західних областях вночі температура +7+12 градусів, на узбережжі морів +11+16 градусів вище нуля, а вдень від +19 до +24 градуси, на півдні +22+27 градусів. На Закарпатті може бути до +30 градусів, адже опадів не буде і зберігатимуться всі умови для підвищення температури", — резюмувала синоптик Діана Кривобок.

Детальніше про погоду в Україні читайте у матеріалі: "Днем – літо, вночі – осінь: синоптики дали прогноз погоди на тиждень".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україну прийде бабине літо і скільки воно триватиме.