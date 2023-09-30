Разыскивали в Карпатах и на Полесье: как вырастить 650 сортов картофеля со всего мира

В условиях войны научная отрасль находится в сложном положении, говорит кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Харченко

Устимовская опытная станция растениеводства Нацакадемии аграрных наук Украины в Кременчугском районе Полтавской области может возродить уникальные образцы культур практически со всей планеты, которые не встречаются уже даже на их родине.

В исследовательском учреждении хранят семена более 30 тысяч (!) сортов 132 сельскохозяйственных культур. Самая большая коллекция семян проса – 5000 (!) сортов. Фасоли — более 2000, мака — 1100. Здесь ежегодно репродуцируют 302 сорта томатов, 228 — салата, по 74 сорта лука репчатого и шпината, 68 — укропа и 650 сортов картофеля!

Больше о картофеле, который часто называют вторым хлебом, "Телеграф" попросил рассказать бессменного в течение многих лет директора Устимовской опытной станции, кандидата сельскохозяйственных наук, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники за разработку научных основ и формирование Банка генетических ресурсов полевых сельхозкультур Юрия Харченко.

Самое ценное находили на хуторах

— Сколько нужно иметь земли, чтобы ежегодно высаживать почти 650 сортов картофеля?

— Достаточно 30 соток вместе с защитной полосой. Мы же высаживаем всего по 20 семенных картофелин. Хотя для того чтобы сохранить сорт, можно было бы обойтись и пятью картофелинами. Но перестраховываемся.

— Это картофель со всего мира?

– Да, но далеко не все сорта. Практически каждый год наша коллекция расширяется. Где-то сами ищем, выписываем. Что-то привозят из-за границы наши знакомые и дарят. Сотрудники Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук, что в Немешаево под Киевом, всегда делятся с нами попадающими к ним новинками. А к 2014 году станция отправляла экспедиции по всей Украине, из которых наш служебный автомобиль возвращался загруженный картофелем, луком, фасолью… Ездили на Полесье, в Карпаты, на Черниговщину, Сумщину… Кругом! Особенно ценными считали образцы картошки, найденные где-то на забытых богом хуторах. Бабушки, которые ее из года в год сажали на своих огородах, не знали, конечно, как называется сорт и откуда он у них взялся. Такие неустановленные сорта в нашей коллекции хранятся под порядковыми номерами.

В общем, самое ценное, что у нас есть, это старые отечественные сорта, которых уже давным-давно никто и не помнит. Сохраняем те, которые выращивали после войны, в 50-60 годах прошлого века. На них тогда базировалось семеноводство.

Директор Устимовской опытной станции Юрий Харченко

— Какие они по вкусу, интересно?

— Очень вкусные! Такие, как были в моем далеком детстве. К тому же они хорошо противостояли разным заболеваниям растений.

— Сорта картофеля через несколько лет вырождаются, и их нужно менять. Опытный участок не исключение же?

— Есть такая проблема. Сорта нужно регулярно обновлять, поскольку на одной почве они через два-три года теряют урожайность. Но для нас главное не урожайность, а репродукция.

На опытном участке растет около 650 сортов картофеля

— Какие сорта оказались самыми урожайными на вашем участке в этом году?

— "Астера", "Славянка" и "Пикассо". В среднем с одного куста (т. е. из одного клубня) получили более килограмма.

Покрутить клубень в руке

— Кто из работников станции занимается уходом за таким "интернациональным" картофельным полем? Посадка и уборка картофеля у вас механизированы?

– Это все делается вручную. Репродукция сортов предполагает прежде всего сохранение их чистоты. Нельзя допустить, чтобы они смешались. Поэтому каждый куст картофеля осторожно выкапывают лопатой, очищают от земли, крутят в руках, внимательно осматривая каждый клубень на предмет повреждений. Двадцать здоровых, не поврежденных вредителями, откладывают отдельно, высушивают, упаковывают в пергаментные пакеты и закладывают в погреб.

При уборке клубни фасуют не в мешки, а в небольшие пакеты

Ответственная за посадочный материал картофеля – научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук Росина Бондус. Когда приходит время убирать урожай, она каждый день вместе с несколькими помощниками без выходных работает на плантации. Ранее, до сокращения штата, у Росины было два лаборанта, а сейчас она одна. Нет возможности содержать ни людей, ни коллекцию, потому что наука, как говорится, не ко времени.

— Сколько дней уходит на то, чтобы выкопать картофель с 30 соток?

— Работа начинается во второй декаде июля и длится три недели. Сначала для семян выкапывают ранние и суперранние сорта. Их нельзя передерживать в земле, потому что они начинают портиться. Да и поздние нужно выкапывать вовремя.

Картофельная плантация обрабатывается вручную

— А кто съедает оставшийся урожай?

— Раздаем бесплатно малообеспеченным семьям и работникам станции. Перед этим научный сотрудник обязательно взвешивает урожай, вносит данные в статистические сведения.

— Вас лично какой картофель из коллекции поразил или удивил — формой, цветом, например?

— Чтобы меня чем-то удивил картофель? Да нет! Я давно здесь работаю, видел очень нетипичные проявления у многих культур, поэтому для меня все отклонения от нормы дело привычное. А вот когда кто-то "с улицы" (скажем, экскурсанты) посреди лета попадает к нам на поля, то очень всему удивляется. Лишь тот, кто их не видел, может думать, что здесь ученые ерундой занимаются.

Картофель – разнообразие цвета

Что касается картофеля, то у него действительно широкая цветовая палитра, и это многих удивляет. Например, кожура батата (сладкого картофеля), в зависимости от сорта, может иметь оранжевый, ярко-фиолетовый или пурпурный цвет.

Батат

Сорт картофеля "Черный принц", родоначальниками которого являются Израиль и Нидерланды, имеет черную кожуру. Есть у нас картофель родом из Индии, у которого и кожура, и мякоть сплошного темно-синего цвета.

Картофель "Черный принц"

А из соседней Семеновской громады мы привезли местный сорт "Банан 2". У него окрас кожуры желтый, а мякоть — кремовая.

И это тоже картофель

Еще мякоть картофеля бывает розовой, фиолетовой, почти черной.

Картофель сорта "Виолет" напоминает столовую свеклу

Но это не для широкого использования, а скорее для декора, для ресторанного шика. У большинства сортов мякоть белая или кремовая.

Ценный генетический материал из россии

— А почему такую бесценную коллекцию вы храните в обычном погребе?

— Да, у нас нет современных камер, где можно обеспечить идеальные условия хранения. Зато погреб у нас необычный – панский. Ведь опытная станция разместилась на территории имения врача и мецената Василия Устимовича , который здесь жил до того, как большевики лишили его земли и имущества. Так вот, в добротном кирпичном погребе, построенном еще в конце 1800-х годов, на котором стоял сарай, Устимович хранил коллекцию вин. Сарая давно нет, а в ячейках отреставрированного погреба мы успешно храним бесценный посадочный материал картофеля.

Отреставрированный панский погреб – надежное хранилище для картофеля со всего мира

В панском погребе уже давно хранится не вино, а картофель

Рядом с поместьем 130 лет назад Василий Устимович заложил дендропарк, в котором высадил небольшое дерево из Китая — вязолистную эвкоммию — природный каучуконос. Поэтому долгое время при Советском Союзе здесь размещалась опытная станция каучуконосных растений, где изучали растительное сырье для производства резины. А в 1954 году, когда в промышленности активно начали использовать искусственный каучук, наше научное учреждение подчинили Всесоюзному институту растениеводства имени М. И. Вавилова в Ленинграде, который занимался сбором и сохранением генофонда растений. После того, как Украина получила независимость, у нас благодаря статусу подразделения всесоюзного научного учреждения остались тысячи образцов разных культур. Более того, нам удалось потянуть из россии очень много уникального материала, который стал национальным достоянием.

Картофель сорта "Солоха"

Ученые старой школы из Санкт-Петербурга нас ценили. Благодаря этим контактам в Устимовку из Санкт-Петербурга посылки шли потоком. Мы забирали оттуда, прежде всего, старые украинские сорта сельхозкультур, которые выращивали еще в 40-х годах прошлого века. Удалось взять даже самое ценное, привезенное Вавиловым из первых экспедиций в Южную Америку, Африку и Китай. В частности, много просовидных, зерновых культур, кукурузы. Нам достались даже семена прародительницы кукурузы — дикого растения теосинте, собранные когда-то ленинградцами в горах Южной Америки и Китая.

Наша опытная станция — единственная в государстве, которая занимается сохранением семян сельскохозяйственных культур.

Забракованная "Королева Анна"

— Юрий Викторович, уже второй год подряд в Украине большой урожай картофеля. Этому способствует климат?

— Поскольку эта культура происходит из Южной Америки, она любит умеренный климат. Лучше всего для нее — 22—24 градуса тепла. А в период вегетации, когда идет развитие клубней, картофелю требуется дождь. Последние два сезона сложились просто идеальные климатические условия для картофеля. Это происходит в среднем раз в пять лет. Обычно в последнее время уже к июню устанавливается жара до 30, а на почве и до 50 градусов, и тогда культура требует полива. Жаростойких и засухоустойчивых сортов картофеля ученые пока не вывели — это не так быстро делается.

В целом для наших широт лучше всего подходят европейские сорта — немецкие и голландские.

В этом году на опытном поле лучше всего уродил сорт "Пикассо"

— А почему не украинские?

— Селекцией в Украине занимается Институт картофелеводства. Там толковые ученые, хорошая научная школа, многолетние наработки. И есть у них очень неплохие сорта, наиболее приспособленные к нашим природным условиям. Это не то, что картофель из Египта или из Финляндии, выращенный на украинских черноземах. А какая она вкусная — картошка украинской селекции!

"Славянка" тоже дала хороший урожай

Но, к сожалению, в Украине не налажено семеноводство украинских сортов. То есть те, кто распространяет новые гибриды, не делают этого, следовательно, не придерживаются методик. Поэтому до потребителя они доходят уже полувырожденными. Если вы меня спросите, почему так, я отвечу: научная отрасль находится в сложном положении. Особенно это стало ощутимо в условиях войны. Некому работать, не выделяется достаточно средств.

– С начала широкомасштабного вторжения вы никуда не вывозили свою коллекцию?

— Было предложение от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ( ФАО ) спасать коллекцию, но благодаря тому, что наступление врага было остановлено на границе Сумщины и устоял Харьков, мы никуда не уезжали. Наоборот, приняли на сохранение "переселенцев" — образцы семенного материала Национального центра генетических ресурсов растений Украины из Харькова. Десятки тысяч их вывезено также в другие безопасные места.

В целом даже в случае глобальной катастрофы на планете голод человечеству не будет угрожать. Ведь в ледовой пещере на острове Шпицберген в Северном Ледовитом океане (Королевство Норвегия) находится международное хранилище семенного материала растений. Там есть семена и с нашей станции. Поэтому надеюсь, что даже в такие трудные времена мы сохраним свои достижения и достояние.

Не подвела и "Астера"

— Интересно, какие сорта картофеля растут на личном огороде ученого агронома?

— После многолетних экспериментов мы с семьей (у меня жена научный сотрудник станции и обе дочери овладевают агрономической наукой) предпочли четыре сорта. Выращиваем суперранние "Белла Россу" и "Ривьеру", которой заменили "Королеву Анну" и другие популярные когда-то сорта, а также среднепоздние "Аризону" и "Гранаду". Это надежные, пластичные к погодным условиям и урожайные сорта картофеля. Не очень подвержены болезням, за исключением "Ривьеры", которую во время вегетации нужно обязательно обрабатывать препаратами.

Фото предоставлены Устимовской опытной станцией растениеводства НААНУ