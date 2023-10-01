Украинцам выплачивают по 6600 гривен: кто может претендовать на получение помощи

Начисляется на банковский счет IBAN одного из членов семьи единовременно

В Украине некоторые категории граждан могут получить выплаты от благотворительного фонда Caritas Odesa UGCC. Речь идет о сумме 6600 гривен на человека, которая выдается одноразово.

Об этом сообщается на странице Caritas Odesa UGCC в Facebook. Граждане, которые могут претендовать на получение такого вида помощи, должны соответствовать всем критериям:

являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с территорий, оккупированных после 24.02.2022 или из зон, где ведутся активные боевые действия;

имеют доход не более 6176 грн на каждого человека в семье;

кто-то из семьи имеет одну из следующих уязвимостей: — наличие в семье человека с инвалидностью I, II группы; наличие в семье ребенка с инвалидностью, наличие в семье человека, имеющего тяжелые физические или психические недостатки.

имеют критическое неудовлетворение базовых потребностей. Речь идет о питании, проживании, медицинских услугах.

не получали многоцелевую помощь в течение последних трех месяцев;

не получали финансовую помощь от Каритас после 24.02.2022.

Отмечается, что выплата в размере 6600 гривен начисляется на банковский счет IBAN одного из членов семьи единовременно

Какие документы нужны для получения помощи

паспорт (в случае ID карты – справку о месте регистрации);

справка ВПЛ;

индивидуальный налоговый номер (ИНН) всех членов семьи

реквизиты банковского счета в формате IBAN; с

свидетельства о рождении детей;

документы, подтверждающие инвалидность;

документ, удостоверяющий доходы за последние 6 месяцев с налоговой и/или справка о размере пенсии.

Обратиться по вопросу получения помощи можно в офис Благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ" по адресу: ул. Комитетская 4/6. Он работает с 10:00-16:00 пн-пт. Можно также предварительно зарегистрироваться. Для того этого вам следует ожидать звонка от организации. Также можно обращаться на горячую линию: 0 800 33 67 34.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одинокие матери в Украине могут претендовать на получение денежной помощи в размере 2272 гривен.