Украинцам выплачивают по 6600 гривен: кто может претендовать на получение помощи
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Начисляется на банковский счет IBAN одного из членов семьи единовременно
В Украине некоторые категории граждан могут получить выплаты от благотворительного фонда Caritas Odesa UGCC. Речь идет о сумме 6600 гривен на человека, которая выдается одноразово.
Об этом сообщается на странице Caritas Odesa UGCC в Facebook. Граждане, которые могут претендовать на получение такого вида помощи, должны соответствовать всем критериям:
- являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с территорий, оккупированных после 24.02.2022 или из зон, где ведутся активные боевые действия;
- имеют доход не более 6176 грн на каждого человека в семье;
- кто-то из семьи имеет одну из следующих уязвимостей: — наличие в семье человека с инвалидностью I, II группы; наличие в семье ребенка с инвалидностью, наличие в семье человека, имеющего тяжелые физические или психические недостатки.
- имеют критическое неудовлетворение базовых потребностей. Речь идет о питании, проживании, медицинских услугах.
- не получали многоцелевую помощь в течение последних трех месяцев;
- не получали финансовую помощь от Каритас после 24.02.2022.
Отмечается, что выплата в размере 6600 гривен начисляется на банковский счет IBAN одного из членов семьи единовременно
Какие документы нужны для получения помощи
- паспорт (в случае ID карты – справку о месте регистрации);
- справка ВПЛ;
- индивидуальный налоговый номер (ИНН) всех членов семьи
- реквизиты банковского счета в формате IBAN; с
- свидетельства о рождении детей;
- документы, подтверждающие инвалидность;
- документ, удостоверяющий доходы за последние 6 месяцев с налоговой и/или справка о размере пенсии.
Обратиться по вопросу получения помощи можно в офис Благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ" по адресу: ул. Комитетская 4/6. Он работает с 10:00-16:00 пн-пт. Можно также предварительно зарегистрироваться. Для того этого вам следует ожидать звонка от организации. Также можно обращаться на горячую линию: 0 800 33 67 34.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одинокие матери в Украине могут претендовать на получение денежной помощи в размере 2272 гривен.