Українцям виплачують по 6600 гривень: хто може претендувати на отримання допомоги

Нараховується на банківський рахунок IBAN одного із членів сім’ї одноразово

В Україні деякі категорії громадян можуть одержати виплати від благодійного фонду Caritas Odesa UGCC. Йдеться про суму 6600 гривень на особу, яка видається одноразово.

Про це повідомляється на сторінці Caritas Odesa UGCC у Facebook. Громадяни, які можуть претендувати на отримання такого виду допомоги, повинні відповідати всім критеріям:

є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з територій, окупованих після 24.02.2022 або із зон, де ведуться активні бойові дії;

мають дохід не більше 6176 грн на кожну людину в сім’ї;

хтось із сім’ї має одну з таких уразливостей: — наявність у сім’ї людини з інвалідністю І, II групи; наявність у сім’ї дитини з інвалідністю, наявність у сім’ї людини, яка має тяжкі фізичні чи психічні недоліки.

мають критичне незадоволення базових потреб. Йдеться про харчування, проживання, медичні послуги.

не отримували багатоцільової допомоги протягом останніх трьох місяців;

не отримували фінансову допомогу від Карітас після 24.02.2022.

Зазначається, що виплата у розмірі 6600 гривень нараховується на банківський рахунок IBAN одного із членів сім’ї одноразово

Які документи потрібні для отримання допомоги

паспорт (у разі ID картки – довідку про місце реєстрації);

довідка ВПО;

індивідуальний податковий номер (ІПН) усіх членів сім’ї

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN; з

свідоцтва про народження дітей;

документи, що підтверджують інвалідність;

документ, що засвідчує доходи за останні 6 місяців з податкової та/або довідки про розмір пенсії.

Звернутися щодо отримання допомоги можна в офіс Благодійного фонду "Карітас Одеса УГКЦ" за адресою: вул. Комітетська 4/6. Він працює з 10:00-16:00 пн-пт. Можна також зареєструватися. Для цього вам слід очікувати дзвінка від організації. Також можна звертатися до гарячої лінії: 0 800 33 67 34.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що самотні матері в Україні можуть претендувати на отримання грошової допомоги у розмірі 2272 гривні.