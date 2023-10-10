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У ваших предков была большая голова или острый ум: проверьте свою фамилию

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Автор
Украинское общество ранее было малограмотным Новость обновлена 10 октября 2023, 23:05
Украинское общество ранее было малограмотным. Фото Иллюстративное фото

Среди этих фамилий может оказаться ваша

Многие украинские фамилии произошли от видов деятельности, которой занимались наши предки. Также фамилии не редко указывают на особые черты характера человека.

В обществе "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова рассказали, какие фамилии носили умные люди. Проверьте, может быть, в этом списке есть и ваша фамилия.

Так, о серьезных умственных способностях говорят фамилии Головань, Головенко, Головенец, Головко, Головня, Головченко. Но у них есть еще одно значение — их давали в прошлом людям, у которых была большая голова. Это было их отличительной чертой, по которой они и заслужили такую фамилию.

Фамилии Головани и Головки у тех людей, которые родом из Прилук имеют другое значение. Они происходят из древних казацких родов, которые селились на Кустовцах. Головенки жили на Квашинцах, Головенке и Головни – в центре города.

Также мы рассказывали о том, какие фамилии указывают на княжеское происхождение предков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые украинские фамилии имеют общие корни с автомобильными брендами. Однако они редко встречаются в Украине и в мире в частности.

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