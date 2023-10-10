У ваших предков была большая голова или острый ум: проверьте свою фамилию

Среди этих фамилий может оказаться ваша

Многие украинские фамилии произошли от видов деятельности, которой занимались наши предки. Также фамилии не редко указывают на особые черты характера человека.

В обществе "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова рассказали, какие фамилии носили умные люди. Проверьте, может быть, в этом списке есть и ваша фамилия.

Так, о серьезных умственных способностях говорят фамилии Головань, Головенко, Головенец, Головко, Головня, Головченко. Но у них есть еще одно значение — их давали в прошлом людям, у которых была большая голова. Это было их отличительной чертой, по которой они и заслужили такую фамилию.

Фамилии Головани и Головки у тех людей, которые родом из Прилук имеют другое значение. Они происходят из древних казацких родов, которые селились на Кустовцах. Головенки жили на Квашинцах, Головенке и Головни – в центре города.

Также мы рассказывали о том, какие фамилии указывают на княжеское происхождение предков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые украинские фамилии имеют общие корни с автомобильными брендами. Однако они редко встречаются в Украине и в мире в частности.