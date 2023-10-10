У ваших предків була велика голова або гострий розум: перевірте своє прізвище

Серед цих прізвищ може бути ваше

Багато українських прізвищ походять від видів діяльності, якою займалися наші предки. Також прізвища не рідко вказують на особливі риси характеру людини.

У товаристві "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова розповіли, які прізвища носили розумні люди. Перевірте, можливо, у цьому списку є і ваше прізвище.

Так, про серйозні розумові здібності говорять прізвища Головань, Головенко, Головенець, Головко, Головня, Головченко. Але вони мають ще одне значення — їх давали в минулому людям, у яких була велика голова. Це було їхньою відмінністю, за якою вони й заслужили таке прізвище.

Прізвища Головані та Головки у тих людей, які родом із Прилук мають інше значення. Вони походять із давніх козацьких пологів, які селилися на Кустівцях. Головенки жили на Квашинцях, Головенці та Головні – у центрі міста.

Також ми розповідали про те, які прізвища вказують на князівське походження предків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі українські прізвища мають спільне коріння з автомобільними брендами. Проте вони рідко зустрічаються в Україні та у світі зокрема.