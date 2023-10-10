Рус

У ваших предків була велика голова або гострий розум: перевірте своє прізвище

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українське суспільство раніше було малограмотним Новина оновлена 10 жовтня 2023, 23:05
Українське суспільство раніше було малограмотним. Фото Ілюстративне фото

Серед цих прізвищ може бути ваше

Багато українських прізвищ походять від видів діяльності, якою займалися наші предки. Також прізвища не рідко вказують на особливі риси характеру людини.

У товаристві "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова розповіли, які прізвища носили розумні люди. Перевірте, можливо, у цьому списку є і ваше прізвище.

Так, про серйозні розумові здібності говорять прізвища Головань, Головенко, Головенець, Головко, Головня, Головченко. Але вони мають ще одне значення — їх давали в минулому людям, у яких була велика голова. Це було їхньою відмінністю, за якою вони й заслужили таке прізвище.

Прізвища Головані та Головки у тих людей, які родом із Прилук мають інше значення. Вони походять із давніх козацьких пологів, які селилися на Кустівцях. Головенки жили на Квашинцях, Головенці та Головні – у центрі міста.

Також ми розповідали про те, які прізвища вказують на князівське походження предків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі українські прізвища мають спільне коріння з автомобільними брендами. Проте вони рідко зустрічаються в Україні та у світі зокрема.

Теги:
#Українці #Розум #Прізвища