Штоллены испекли и "Пауки" купили: как немецкая рождественская выпечка помогает ГСЧС приобрести противоминную обувь

В Полтаве саперы облуправления ГСЧС получили спасательные "ботинки Спайдермена"

Полтавские волонтеры и благотворители продолжают помогать местным спасателям и к концу года передали отряду областного управления ГСЧС пять пар противоминной обуви. Деньги на ценное снаряжение удалось собрать, продавая традиционную немецкую рождественскую выпечку — штоллены.

Кому и как пришла в голову подобная идея, как готовят заграничные вкусности и сколько они должны стоить на самом деле – сайт "Телеграф" узнавал у известного полтавского волонтера Натальи Гранчак.

Вкусности в обмен на тепловизоры и ботинки

— Уже заработала на две пары обуви, — устало улыбается Наталья. — Вчера с помощницей установили рекорд: за день испекли 36 штолленов, поэтому сегодня немного отдыхаю. А завтра снова за работу. Один штоллен продаю за 350 гривен. В общей сложности испечено уже 90, более полусотни раскуплено, но в списке заказов цифра еще большая.

— Простите за нескромность. Сколько стоит ваша обувь? — спрашиваю свою собеседницу.

Наталья достает телефон и показывает фото.

— 17 тысяч гривен! – говорит таинственным голосом. — Это "Пауки". Слышали о таких?

Так выглядит противоминная обувь для саперов

— Еще бы! Сегодня это самая востребованная модель. Настоящий хит сезона – "ботинки Спайдермена". Чтобы их купить, нужно становиться в очередь. И главное, наш, украинский производитель…

— Впервые о такой обуви я услышала летом от волонтера "Полтавского батальона небезразличных" Саши Сиротенко, — продолжает Наталья. — К ней обратились ребята, разминирующие территории, им что-то нужно было. Тогда меня задело, что саперы часто гибнут и калечатся на отвоеванной земле, потому что у них нет противоминной обуви. С тех пор у меня был незакрытый гештальт. Поэтому накануне Рождества позвонила в Главное управление ГСЧС в Полтавской области и спросила, сколько пар "Пауков" нужно для их подразделения саперов. Получив ответ, решила повторить свой прошлогодний "подвиг" по приготовлению штоллена – традиционной немецкой рождественской выпечки. В прошлом году испекла полторы сотни заквасочных штолленов (их выпекают двое суток). Десять из них раздала в качестве подарков самым активным благотворителям "Полтавского батальона неравнодушных". Остальные были проданы так же, как и сейчас, по 350 гривен за штуку. Собранных средств хватило, чтобы приобрести тепловизор. Теперь, уверена, "мои" ботинки сохранят ноги не одному саперу.

Наталья Гранчак — самый креативный волонтер Полтавщины. Волонтерит с 2014 года, возглавляет общественную организацию "Полтавский батальон неравнодушных" (ПБН), который спонтанно образовался на базе Свято-Успенского кафедрального собора ПЦУ, когда россияне пошли на нас войной. С тех пор полтавчане имеют наибольшее доверие именно к служителям храма, во главе которого стоит митрополит Полтавский и Кременчугский владыка Федор — олицетворение патриотизма и самопожертвования, духовный лидер с четкой гражданской позицией.

Наталья – давний духовный соратник митрополита. Вокруг них образовался крепкий костяк неравнодушных полтавчан, ни на день не прекращавших помогать фронту. Наталья заботится о том, чтобы поток человеческой энергии, а значит, благотворительности не мельчал. У нее всегда есть куча идей относительно того, как поддерживать у земляков желание донатить на ВСУ. О ее последнем проекте под названием "Благокава" мы недавно рассказывали. Небольшой деревянный домик Святого Николая напротив собора стал местом, где "Полтавский батальон неравнодушных" организовал продажу кофе, крафтовых вкусностей и сувениров, чтобы всю выручку направлять на конкретные заказы для защитников.

Вот как раз в эти дни идет новый сбор — на бандажи и окклюзионные повязки для первой помощи при проникающем ранении грудной клетки.

А 22 декабря полтавским пиротехникам, работающим на разминировании деоккупированных территорий на востоке, ПБН передал пять пар противоминных "Пауков".

– Мы приобрели их в складчину. За неделю на штолленах наша общественная организация выторговала около 34 тысяч гривен. 26 тысяч добавила полтавская IT-компания DigiCode и еще 20 тысяч – частное сельхозпредприятие из Калашников Полтавского района. В общей сложности потратили 85 тысяч. Две пары обуви из этой суммы приобретены именно на деньги за рождественскую выпечку.

Две пары "Пауков" приобретены на деньги, вырученные за рождественскую выпечку

– Но сбор средств продолжается, и штоллены выпекаете дальше?

— Да, мы иногда перекрываем сбор, направляем остатки от одного на другое. Очень благодарны крупным предприятиям и фирмам, которые, проявляя благотворительность, часто помогают нам с закрытием потребностей. Перед этим на лодки собирали.

Число звездочек не играет роли

Наталья впервые отведала штоллен девять лет назад, когда гостила у подруги в Берлине. За несколько дней они перепробовали как минимум пару десятков разных штолленов — немцы обмениваются ими, как украинцы пасками. Они были разные по влажности, насыщенности ароматов, с разными начинками. Но каждый был вкусный по-своему.

Наталья Гранчак

— Прошло лет пять, прежде чем я решилась испечь традиционную немецкую рождественскую сдобу. Мои первые штоллены были из теста на закваске, – вспоминает Наталья. – Один из них я отправила посылкой в Берлин. Подруга, проживающая там уже более 20 лет, сказала, что ей не приходилось есть ничего вкуснее. Это меня вдохновило. Как знать, решилась бы я когда-нибудь на серийное крафтовое производство, если бы не проклятая русня. Мне пришла в голову идея заработать деньги на нужды защитников на штолленах. В принципе, это не что-то новое. Наши волонтеры проводят акции по выпеканию пасок и других вкусностей, средства от продаж которых мы направляем на нужды защитников. В прошлом году таким образом приобрели автомобиль для одного из подразделений, где служат наши земляки.

— Выпекание штолленов, насколько я знаю, занятие долгое. Когда начинаете готовиться к нему?

— Рецептов этой выпечки очень много. Больше времени нужно на то, чтобы настоять сухофрукты на коньяке. Беру, кстати, не самый дорогой, это не важно. Кто-то использует ром. Алкоголь в данном случае выступает ароматизатором и консервантом, благодаря чему выпечка сохраняется долго. Достаточно, чтобы сухофрукты (изюм, вяленая клюква и вишня, измельченные сухие груши, курага) помокли трое-четверо суток. Особенностью моих нынешних штолленов являются апельсиновые корки, отваренные в апельсиновом соке и "законсервированные" коньяком. Они стояли ровно год, ожидая своего часа. Это и есть начинка для теста.

Любое дело, за которое берется, Наталья Гранчак начинает с молитвы Царю Небесному. Тогда, перекрестившись, приступает к работе.

— В мою духовку садится как раз шесть штолленов весом по 600 граммов, — продолжает рассказ руководительница "Полтавского батальона неравнодушных". — Тесто замешиваю с растертыми добела яйцами, сахаром, маслом высокого качества и маскарпоне. Маскарпоне в составе теста – это тоже особенность моей выпечки. Далее на распластанное тесто кладу марципан: смешиваю измельченный миндаль с сахарной пудрой и добавляю немного рома.

— Дорого…

— Но ведь рождественская выпечка делается раз в год. Стоит ли экономить? К тому же с продуктами мне отчасти помогают друзья-благотворители. К примеру, масло 82,5% жирности передали с молочного предприятия в Белоцерковке. Поэтому я не поднимала цену, хотя она реально на сотню гривен должна быть выше.

На то, чтобы испечь штоллен, нужно три часа. А потом наступает самое трудное — дождаться, пока он созреет. Терпеть приходится не менее трех-четырех дней.

— С каждым днем готовый штоллен меняет вкус, — говорит Наталья. — Такое впечатление, будто каждое утро берешь другой кусочек. Но тот, кто съест сразу весь, этого, конечно, не может почувствовать…

"С каждым днем готовый штоллен меняет вкус", — говорит Наталья Гранчак.

Можно есть, когда хочется

Штоллен символизирует тело новорожденного Иисуса Христа, завернутого в пеленку. Рождественский кекс, щедро посыпанный белой сахарной пудрой, действительно напоминает сверток с младенцем.

Штоллен – вкусная рождественская выпечка

— Остывшие штоллены заворачиваю в провощенную бумагу так же, как пеленают малыша, сверху украшаю веточкой можжевельника, — продолжает Наталья. — Но это не сакральная выпечка, ее не освящают в церкви, поэтому можно есть, когда хочется. У меня столько заказов, что буду печь еще и после Нового года.

Готовый штоллен Натальи Гранчак

— К старому Рождеству?

— О 7 января забудьте. Есть одно Рождество, 25 декабря. Мы его празднуем согласно президентскому закону. Слава Богу, теперь порознь с московитами. И это логично – с 25 декабря день начинает увеличиваться, начинается новый годовой цикл. Кончается пост, и можно смело садиться за богато накрытый новогодний стол.

— Какой самый большой заказ на ваши штоллены, сделанный одним человеком?

— Два человека заказали по пять штук. Часто заказывают по два-три сразу. Бывает, съедят, потом еще заказывают.

Из рук в руки

— Какая самая длинная дорога из Полтавы, которую преодолевают ваши благотворительные рождественские штоллены?

— Традиционно, в Берлин. А по Украине отправляю в Харьков, Киев, Черновцы, Тернополь, Калуш…

…Между тем, пока в мирных городах и селах продолжаются рождественско-новогодние праздники, группа пиротехников из Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области, работающая на разминировании деоккупированных территорий, радуется крутому рождественскому подарку от земляков — защитным ботинкам-"Паукам".

Саперы работают на разминировании деоккупированных территорий

— Мы несколько месяцев искали возможность купить противоминную обувь, которую начали печатать на 3D-принтерах харьковские предприниматели, — рассказывает представитель ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко. – Это точный аналог известных канадских Spider Boots. "Спайдер" имеет четыре ножки, отпечатанные на 3D-принтере, и платформу. Благодаря этому увеличивается расстояние от мины до ступни сапера, и это реально спасает нашим ребятам ноги от ампутаций в случае, если они случайно наступят на мину.

Противоминная обувь "Пауки" спасает саперов

Управление, имея средства на приобретение спецоборудования, не могло закупить эти спасательные ботинки, поскольку они не внесены в классификатор. Надежда была только на волонтеров. К сожалению, несколько, к которым мы обращались, нам отказали. А потом на нас вышел "Полтавский батальон неравнодушных". "Сколько нужно?" — спросила Наталья Гранчак. "Хотя бы две пары", — попросили мы скромно. "А нужно сколько?" — спрашивала она. "Нужно пять. В команде пять саперов…"

После того разговора прошла всего неделя, а "Пауки" уже там, где их ждали. Так штоллены спасают жизнь. Если их пекут неравнодушные.

Фото автора, Натальи Гранчак, "Суспільне Полтава"