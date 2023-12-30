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Штоллены испекли и "Пауки" купили: как немецкая рождественская выпечка помогает ГСЧС приобрести противоминную обувь

Автор
Анна Волкова Анна Волкова
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Рождественская выпечка от Натальи Гранчак превращается в обувь для саперов
Рождественская выпечка от Натальи Гранчак превращается в обувь для саперов

В Полтаве саперы облуправления ГСЧС получили спасательные "ботинки Спайдермена"

Полтавские волонтеры и благотворители продолжают помогать местным спасателям и к концу года передали отряду областного управления ГСЧС пять пар противоминной обуви. Деньги на ценное снаряжение удалось собрать, продавая традиционную немецкую рождественскую выпечку — штоллены.

Кому и как пришла в голову подобная идея, как готовят заграничные вкусности и сколько они должны стоить на самом деле – сайт "Телеграф" узнавал у известного полтавского волонтера Натальи Гранчак.

Вкусности в обмен на тепловизоры и ботинки

— Уже заработала на две пары обуви, — устало улыбается Наталья. — Вчера с помощницей установили рекорд: за день испекли 36 штолленов, поэтому сегодня немного отдыхаю. А завтра снова за работу. Один штоллен продаю за 350 гривен. В общей сложности испечено уже 90, более полусотни раскуплено, но в списке заказов цифра еще большая.

Простите за нескромность. Сколько стоит ваша обувь? — спрашиваю свою собеседницу.

Наталья достает телефон и показывает фото.

— 17 тысяч гривен! – говорит таинственным голосом. — Это "Пауки". Слышали о таких?

саперы демонстрируют обувь
Так выглядит противоминная обувь для саперов

— Еще бы! Сегодня это самая востребованная модель. Настоящий хит сезона – "ботинки Спайдермена". Чтобы их купить, нужно становиться в очередь. И главное, наш, украинский производитель…

Впервые о такой обуви я услышала летом от волонтера "Полтавского батальона небезразличных" Саши Сиротенко, — продолжает Наталья. — К ней обратились ребята, разминирующие территории, им что-то нужно было. Тогда меня задело, что саперы часто гибнут и калечатся на отвоеванной земле, потому что у них нет противоминной обуви. С тех пор у меня был незакрытый гештальт. Поэтому накануне Рождества позвонила в Главное управление ГСЧС в Полтавской области и спросила, сколько пар "Пауков" нужно для их подразделения саперов. Получив ответ, решила повторить свой прошлогодний "подвиг" по приготовлению штоллена – традиционной немецкой рождественской выпечки. В прошлом году испекла полторы сотни заквасочных штолленов (их выпекают двое суток). Десять из них раздала в качестве подарков самым активным благотворителям "Полтавского батальона неравнодушных". Остальные были проданы так же, как и сейчас, по 350 гривен за штуку. Собранных средств хватило, чтобы приобрести тепловизор. Теперь, уверена, "мои" ботинки сохранят ноги не одному саперу.

Наталья Гранчак — самый креативный волонтер Полтавщины. Волонтерит с 2014 года, возглавляет общественную организацию "Полтавский батальон неравнодушных" (ПБН), который спонтанно образовался на базе Свято-Успенского кафедрального собора ПЦУ, когда россияне пошли на нас войной. С тех пор полтавчане имеют наибольшее доверие именно к служителям храма, во главе которого стоит митрополит Полтавский и Кременчугский владыка Федор — олицетворение патриотизма и самопожертвования, духовный лидер с четкой гражданской позицией.

Наталья – давний духовный соратник митрополита. Вокруг них образовался крепкий костяк неравнодушных полтавчан, ни на день не прекращавших помогать фронту. Наталья заботится о том, чтобы поток человеческой энергии, а значит, благотворительности не мельчал. У нее всегда есть куча идей относительно того, как поддерживать у земляков желание донатить на ВСУ. О ее последнем проекте под названием "Благокава" мы недавно рассказывали. Небольшой деревянный домик Святого Николая напротив собора стал местом, где "Полтавский батальон неравнодушных" организовал продажу кофе, крафтовых вкусностей и сувениров, чтобы всю выручку направлять на конкретные заказы для защитников.

Вот как раз в эти дни идет новый сбор — на бандажи и окклюзионные повязки для первой помощи при проникающем ранении грудной клетки.

А 22 декабря полтавским пиротехникам, работающим на разминировании деоккупированных территорий на востоке, ПБН передал пять пар противоминных "Пауков".

– Мы приобрели их в складчину. За неделю на штолленах наша общественная организация выторговала около 34 тысяч гривен. 26 тысяч добавила полтавская IT-компания DigiCode и еще 20 тысяч – частное сельхозпредприятие из Калашников Полтавского района. В общей сложности потратили 85 тысяч. Две пары обуви из этой суммы приобретены именно на деньги за рождественскую выпечку.

противоминная обувь Паук
Две пары "Пауков" приобретены на деньги, вырученные за рождественскую выпечку

– Но сбор средств продолжается, и штоллены выпекаете дальше?

— Да, мы иногда перекрываем сбор, направляем остатки от одного на другое. Очень благодарны крупным предприятиям и фирмам, которые, проявляя благотворительность, часто помогают нам с закрытием потребностей. Перед этим на лодки собирали.

Число звездочек не играет роли

Наталья впервые отведала штоллен девять лет назад, когда гостила у подруги в Берлине. За несколько дней они перепробовали как минимум пару десятков разных штолленов — немцы обмениваются ими, как украинцы пасками. Они были разные по влажности, насыщенности ароматов, с разными начинками. Но каждый был вкусный по-своему.

Наталья Гранчак
Наталья Гранчак

— Прошло лет пять, прежде чем я решилась испечь традиционную немецкую рождественскую сдобу. Мои первые штоллены были из теста на закваске, – вспоминает Наталья. – Один из них я отправила посылкой в Берлин. Подруга, проживающая там уже более 20 лет, сказала, что ей не приходилось есть ничего вкуснее. Это меня вдохновило. Как знать, решилась бы я когда-нибудь на серийное крафтовое производство, если бы не проклятая русня. Мне пришла в голову идея заработать деньги на нужды защитников на штолленах. В принципе, это не что-то новое. Наши волонтеры проводят акции по выпеканию пасок и других вкусностей, средства от продаж которых мы направляем на нужды защитников. В прошлом году таким образом приобрели автомобиль для одного из подразделений, где служат наши земляки.

— Выпекание штолленов, насколько я знаю, занятие долгое. Когда начинаете готовиться к нему?

— Рецептов этой выпечки очень много. Больше времени нужно на то, чтобы настоять сухофрукты на коньяке. Беру, кстати, не самый дорогой, это не важно. Кто-то использует ром. Алкоголь в данном случае выступает ароматизатором и консервантом, благодаря чему выпечка сохраняется долго. Достаточно, чтобы сухофрукты (изюм, вяленая клюква и вишня, измельченные сухие груши, курага) помокли трое-четверо суток. Особенностью моих нынешних штолленов являются апельсиновые корки, отваренные в апельсиновом соке и "законсервированные" коньяком. Они стояли ровно год, ожидая своего часа. Это и есть начинка для теста.

Любое дело, за которое берется, Наталья Гранчак начинает с молитвы Царю Небесному. Тогда, перекрестившись, приступает к работе.

— В мою духовку садится как раз шесть штолленов весом по 600 граммов, — продолжает рассказ руководительница "Полтавского батальона неравнодушных". — Тесто замешиваю с растертыми добела яйцами, сахаром, маслом высокого качества и маскарпоне. Маскарпоне в составе теста – это тоже особенность моей выпечки. Далее на распластанное тесто кладу марципан: смешиваю измельченный миндаль с сахарной пудрой и добавляю немного рома.

— Дорого…

— Но ведь рождественская выпечка делается раз в год. Стоит ли экономить? К тому же с продуктами мне отчасти помогают друзья-благотворители. К примеру, масло 82,5% жирности передали с молочного предприятия в Белоцерковке. Поэтому я не поднимала цену, хотя она реально на сотню гривен должна быть выше.

На то, чтобы испечь штоллен, нужно три часа. А потом наступает самое трудное — дождаться, пока он созреет. Терпеть приходится не менее трех-четырех дней.

— С каждым днем готовый штоллен меняет вкус, — говорит Наталья. — Такое впечатление, будто каждое утро берешь другой кусочек. Но тот, кто съест сразу весь, этого, конечно, не может почувствовать…

штоллен — три фото
"С каждым днем готовый штоллен меняет вкус", — говорит Наталья Гранчак.

Можно есть, когда хочется

Штоллен символизирует тело новорожденного Иисуса Христа, завернутого в пеленку. Рождественский кекс, щедро посыпанный белой сахарной пудрой, действительно напоминает сверток с младенцем.

упакованный штоллен
Штоллен – вкусная рождественская выпечка

— Остывшие штоллены заворачиваю в провощенную бумагу так же, как пеленают малыша, сверху украшаю веточкой можжевельника, — продолжает Наталья. — Но это не сакральная выпечка, ее не освящают в церкви, поэтому можно есть, когда хочется. У меня столько заказов, что буду печь еще и после Нового года.

Готовый штоллен Натальи Гранчак
Готовый штоллен Натальи Гранчак

К старому Рождеству?

— О 7 января забудьте. Есть одно Рождество, 25 декабря. Мы его празднуем согласно президентскому закону. Слава Богу, теперь порознь с московитами. И это логично – с 25 декабря день начинает увеличиваться, начинается новый годовой цикл. Кончается пост, и можно смело садиться за богато накрытый новогодний стол.

— Какой самый большой заказ на ваши штоллены, сделанный одним человеком?

— Два человека заказали по пять штук. Часто заказывают по два-три сразу. Бывает, съедят, потом еще заказывают.

Наталья Гранчак (слева) передает штоллен женщине
Из рук в руки

— Какая самая длинная дорога из Полтавы, которую преодолевают ваши благотворительные рождественские штоллены?

— Традиционно, в Берлин. А по Украине отправляю в Харьков, Киев, Черновцы, Тернополь, Калуш…

…Между тем, пока в мирных городах и селах продолжаются рождественско-новогодние праздники, группа пиротехников из Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области, работающая на разминировании деоккупированных территорий, радуется крутому рождественскому подарку от земляков — защитным ботинкам-"Паукам".

автомобиль с надписью Разминирование
Саперы работают на разминировании деоккупированных территорий

— Мы несколько месяцев искали возможность купить противоминную обувь, которую начали печатать на 3D-принтерах харьковские предприниматели, — рассказывает представитель ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко. – Это точный аналог известных канадских Spider Boots. "Спайдер" имеет четыре ножки, отпечатанные на 3D-принтере, и платформу. Благодаря этому увеличивается расстояние от мины до ступни сапера, и это реально спасает нашим ребятам ноги от ампутаций в случае, если они случайно наступят на мину.

Противоминная обувь Пауки в гараже спасателей
Противоминная обувь "Пауки" спасает саперов

Управление, имея средства на приобретение спецоборудования, не могло закупить эти спасательные ботинки, поскольку они не внесены в классификатор. Надежда была только на волонтеров. К сожалению, несколько, к которым мы обращались, нам отказали. А потом на нас вышел "Полтавский батальон неравнодушных". "Сколько нужно?" — спросила Наталья Гранчак. "Хотя бы две пары", — попросили мы скромно. "А нужно сколько?" — спрашивала она. "Нужно пять. В команде пять саперов…"

После того разговора прошла всего неделя, а "Пауки" уже там, где их ждали. Так штоллены спасают жизнь. Если их пекут неравнодушные.

Фото автора, Натальи Гранчак, "Суспільне Полтава"

Теги:
#Волонтеры #Полтавщина #Кекс #Штоллен #ВСУ