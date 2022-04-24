Укр

"Спасла шапочка из фольги": одесситка чудом уцелела во время ракетного удара россиян (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В Одессе горожанке спасла жизнь шапочка из фольги Новость обновлена 24 апреля 2022, 14:38
В Одессе горожанке спасла жизнь шапочка из фольги

Горожанка поведала о том, как попала под обстрел прямо в салоне красоты

Жительница города Одесса, который 23 апреля пострадал от обстрела российских захватчиков, рассказала, как спаслась в парикмахера во время ракетного удара. Одесситка совершала косметические манипуляции с волосами как раз в тот момент, когда ее настиг удар российскими ракетами.

Об этом женщина рассказала на видео, которое сейчас распространяется в Telegram-каналах.

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По словам одесситки, в этот день она с подругами наводили красоту, посетив салон красоты. Именно в тот момент, когда женщине проводили процедуры с окрашиванием волос, в парикмахерскую прилетела ракета оккупантов.

"Я была в этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон. И когда я слышу этот свист, который приближается, я просто в этот кокон вжалась. Как бы это смешно не звучало, а эта шапочка из фольги смешная, она меня спасла. Я когда снимала эту фольгу, мы столько осколков вытрясли", ‒ говорит горожанка.

Ракетный удар по Одессе

Во время атаки на Одессу в субботу, 23 апреля, скончалось минимум восемь человек, в частности 3-месячная девочка. Изначально было известно только о пяти жертвах, но после разбора завалов спасатели обнаружили еще три тела. В сети уже скорбят по каждому из скончавшихся, особенно по матери с ребенком, которому так и не судилось повзрослеть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская пропаганда уже начала разгонять очередное "предупреждение" насчет Одесской области о вероятной "химической" провокации.

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#Украина #Одесса #Украинцы #Война #Одесситы
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