"Вы нам нужны": Арахамия записал видео в поддержку Саакашвили

Монобольшинство требует освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским выразил позицию относительно ареста Михаила Саакашвили в Грузии. Глава монобольшинства поддержал заключенного политика и призвал власти Грузии его освободить.

Об этом говорится в видеообращении украинского нардепа, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.

Арахамия выступил от имени фракции "Слуга народа" и заявил, что они поддерживают председателя Национального совета реформ Михаила Саакашвили и призывают немедленно его освободить, ведь он является гражданином Украины.

Кроме того, в своем видеообращении Арахамия назвал Саакашвили "реформатором, который продвигает много реформаторских идей и в Украине" и отметил, что он недавно был в Грузии и "видел достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены при Михаиле".

"Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!", — резюмировал нардеп.

Напомним, 14 октября в столице Грузии Тбилиси десятки тысяч человек вышли на митинг в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили. Единственным требованием митингующих было освобождение политика из тюрьмы.

При этом украинские власти, в частности, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Саакашвили — гражданин Украины и его необходимо срочно освободить. Президент обещал договариваться об экстрадиции.

Добавим, что в генпрокуратуре Грузии позиция по Саакашвили категорична — возвращать его в Украину и освобождать из тюрьмы они не планируют, а весь шестилетний срок заключения экс-президент, по их мнению, должен провести на родине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября и сразу арестовали. На родину политик прибыл накануне выборов в парламент, чтобы поддержать свою партию на избирателей. Политика приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению 2010 года.