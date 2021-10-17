"Ви нам потрібні": Арахамія записав відео на підтримку Саакашвілі

Монобільшість вимагає звільнити Михайла Саакашвілі з в'язниці

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія слідом за президентом України Володимиром Зеленським висловив позицію щодо арешту Михайла Саакашвілі у Грузії. Глава монобільшості підтримав увʼязненого політика та закликав владу Грузії його звільнити.

Про це йдеться у відеозверненні українського нардепа, опублікованому на сторінці Саакашвілі у Facebook.

Арахамія виступив від імені фракції "Слуга народу" та заявив, що вони підтримують голову Національної ради реформ Михайла Саакашвілі та закликають негайно його звільнити, адже він є громадянином України.

Крім того, у своєму відеозверненні Арахамія назвав Саакашвілі "реформатором, який просуває багато реформаторських ідей і в Україні" і відзначив, що він нещодавно був в Грузії і "бачив досягнення і всі ті величезні обʼєкти капітального будівництва, які були побудовані при Михайлу".

"Михайло, Україна з вами, ви нам потрібні, чекаємо вас дома!", — резюмував нардеп.

Нагадаємо, 14 жовтня у столиці Грузії Тбілісі десятки тисяч людей вийшли на мітинг у підтримку екс-президента країни Михайла Саакашвілі. Єдиною вимогою мітингувальників було звільнення політика з вʼязниці.

При цьому українська влада, зокрема, президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Саакашвілі — громадянин України і його необхідно терміново звільнити. Президент обіцяв домовлятися про екстрадицію.

Додамо, що у генпрокуратурі Грузії позиція щодо Саакашвілі категорична — повертати його в Україну та звільняти з вʼязниці вони не планують, а весь шестирічний термін увʼязнення екс-президент, на їх думку, має провести на батьківщині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня і одразу заарештували. На батьківщину політик прибув напередодні виборів до парламенту, щоб підтримати свою партію на виборців. Політика засудили до шести років позбавлення волі за звинуваченнями 2010 року.