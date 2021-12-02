"Путч — это у Порошенко, не путайте": как соцсети отреагировали на "госпереворот" 1 декабря

В интернете многие высмеяли президента за "анонсирование" беспорядков

На пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в начале декабря Украина окажется посреди государственного переворот. Украинцы восприняли это слишком всерьез и устроили на Майдане Независимости акцию "Защити Украину". Однако для многих это стало поводом для различных шуток.

"Телеграф" решил собрать небольшую подборку мемов, посвященных "перевороту" 1 декабря.

Некоторые пользователи сети шутили о денежном вознаграждении, которое якобы должны заплатить всем участникам "путча". Речь шла о тысяче гривен, и это, разумеется, не смогли не сравнить с обещанной "тысячей Зеленского" за вакцинацию против COVID-19.

Также многие обратили внимание на то, что следует придерживаться карантинных ограничений, даже если устраиваете "госперевороты".

Не обошлось и без мемов с политиками в главных ролях. Здесь больше всего шутили над президентом Владимиром Зеленским, хотя "досталось" и главе ОП Андрею Ермаку и даже бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману. Не забыли и про экс-президента Петра Порошенко.

Обратили внимание и на главную "звезду" анонсированного "переворота" — бизнесмена Рината Ахметова. О его причастности к протестам шутили даже несмотря на то, что он опроверг любые обвинения на эту тему.

Не забыли и пошутить на тему "различных" поворотов, а также вспомнить других именитых людей, которые могли бы приложить руку к "госперевороту" в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в сети произвело переполох фото маленькой девочки, держащей картину с горящим Кремлем, и как его оценили непосредственно украинцы.