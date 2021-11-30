Что думают украинцы о "госперевороте Ахметова", "назначенном" на 1 декабря

Люди рассказали, что думают о Зеленском и заявлениях о госперевороте.

На среду, 1 декабря, в столице Украины Киеве анонсирована акция протеста, участники которой соберутся на Майдане Независимости с требованием отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. В связи с этим в городе возможно будет перекрыто движение автомобильного и общественного транспорта на ряде улиц.

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением читателей относительно того, как они относятся к проведению этой акции и к словам президента Владимира Зеленского о том, что в этот день возможна попытка государственного переворота.

В подавляющем большинстве своем комментаторы заявляют, что выступают против действий направленных на свержение власти.

Некоторые комментаторы выразили свою поддержку президенту, а другие же прошлись с критикой по действиям властей.

Несмотря на комментарии, большая часть опрошенных все же проголосовала не в пользу Зеленского.

Как сообщалось ранее, во время своей прес-конференции 26 ноября, Зеленский рассказал журналистам, что организаторы "госпереворота" втягивают в это миллиардера Рината Ахметова. Сам же бизнесмен позже сообщил, что эти слова не соответствуют действительности.

29 ноября в СБУ подтвердили, что ведут расследование по производству о подготовке группой лиц действий, направленных на захват власти.

"Телеграф" же опросил экспертов, которые рассказали, что думают об этой ситуации и что не так со всей этой историей с "госпереворотом".