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Що думають українці про "держпереворот Ахметова", "призначений" на 1 грудня

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Поліція біля ОПУ Новина оновлена 30 листопада 2021, 23:06
Поліція біля ОПУ

Люди розповіли, що думають про Зеленського та заяви про держпереворот.

На середу, 1 грудня, у столиці України в Києві анонсовано акцію протесту, учасники якої зберуться на Майдані Незалежності з вимогою відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака. У зв’язку з цим у місті можливо буде перекрито рух автомобільного та громадського транспорту на низці вулиць.

"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою читачів щодо того, як вони ставляться до проведення цієї акції та до слів президента Володимира Зеленського про те, що цього дня можлива спроба державного перевороту.

У переважній більшості своїй коментатори заявляють, що виступають проти дій, спрямованих на повалення влади.

Деякі коментатори висловили свою підтримку президенту, інші ж пройшлися з критикою щодо дій влади.

Попри коментарі, більшість опитаних все ж таки проголосували не на користь Зеленського.

Як повідомлялося раніше, під час своєї пресконференції 26 листопада, Зеленський розповів журналістам, що організатори "держперевороту" втягують у це мільярдера Ріната Ахметова. Сам бізнесмен пізніше повідомив, що ці слова не відповідають дійсності.

29 листопада в СБУ підтвердили, що ведуть розслідування з провадження про підготовку групою осіб дій, спрямованих на захоплення влади.

"Телеграф" опитав експертів, які розповіли, що думають про цю ситуацію і що не так з усією цією історією з "держпереворотом".

Теги:
#Рінат Ахметов #Володимир Зеленський #Держпереворот #Андрій Єрмак
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