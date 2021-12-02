"Путч — це у Порошенка, не плутайте": як соцмережі відреагували на "держпереворот" 1 грудня

В інтернеті багато хто висміяв президента за "анонсування" заворушень

На прес-конференції 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що на початку грудня Україна опиниться посеред державного перевороту. Українці сприйняли це надто серйозно та влаштували на Майдані Незалежності акцію "Захисти Україну". Однак для багатьох це стало приводом для різних жартів.

"Телеграф" вирішив зібрати невелику добірку мемів, присвячених "перевороту" 1 грудня.

Деякі користувачі мережі жартували про грошову винагороду, яку нібито мають заплатити всім учасникам "путчу". Йшлося про тисячу гривень, і це, звісно, не змогли не порівняти із обіцяною "тисячою Зеленського" за вакцинацію проти COVID-19.

Також чимало хто звернув увагу на те, що слід дотримуватися карантинних обмежень, навіть якщо влаштовуєте "держперевороти".

Не обійшлося і без мемів із політиками у головних ролях. Тут найбільше жартували із президента Володимира Зеленського, хоча "дісталося" і голові ОП Андрію Єрмаку і навіть колишньому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману. Не забули і про експрезидента Петра Порошенка.

Звернули увагу і на головну "зірку" анонсованого "перевороту" — бізнесмена Ріната Ахметова. Про його причетність до протестів жартували навіть незважаючи на те, що він спростував будь-які звинувачення на цю тему.

Не забули й пожартувати на тему "різних" поворотів, а також згадати інших іменитих людей, які б могли прикласти руку до "держперевороту" в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому соцмережі сполошилися через фото маленької дівчинки, яка тримає картину із палаючим Кремлем, і як його оцінили безпосередньо українці.