Кулеба признал издевательство со стороны НАТО по поводу принятия туда Украины

По мнению политика, пока Альянс готов лишь на небольшие шажки в сторону сотрудничества с нашей страной

Несмотря на все заверения со стороны НАТО, двери для Украины там до сих пор закрыты.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время интервью для латвийского издания Sargs. Интересно, что накануне на сайте НАТО была опубликована статья, где прямым текстом написано, что "союзники НАТО приветствуют стремление Украины вступить в Альянс и поддерживают решение о том, что Украина станет членом НАТО, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году".

Впрочем, слова сильно отличаются от действий.

Что "мешает" членству?

По словам Кулебы, на членство Украины в Североатлантическом альянсе больше всего влияет три государства, которые уже являются частью НАТО. Правительства этих стран якобы воспринимают Украину "приложением" к России, а не сильную и независимую страну. Именно поэтому они и отказывают нам в присоединении к Альянсу, по сути опровергая громкие заявления, размещенные на сайте НАТО.

При этом Кулеба не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"Здесь я буду дипломатом и вслух не скажу", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Вместе с этим он отметил, что когда в столицах этих трех государств наконец-то перестанут воспринимать Украину и Россию, как единое целое, ситуация обязательно изменится.

В чем "издевательство" НАТО?

Пока же от НАТО можно ждать лишь "нескольких окошек для сотрудничества", но не полноценного приглашения для вступления, говорит Кулеба. Этим самым украинский дипломат доказывает, что якобы фейковые заявления россиян о невозможности вступления Украины в НАТО, о которых утверждают представители Альянса, не являются уж такими фейковыми.

Возвращаясь к статье на сайте НАТО, можно вспомнить, что 13 лет назад Украина и Грузия получили заверение об обязательном вступлении в Альянс, которое было подано в виде специальной декларации. Однако молниеносного вступления не произошло по нескольким факторам. Один из них — разрозненность общества насчет необходимости объединения с Североатлантическим альянсом.

К тому же, как недавно напомнил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украине (как и Грузии) было обещано членство, но когда наша страна "будет готова" к нему, соответствуя неким стандартам, решать только государствам-членам объединения.

Немаловажным фактором остается аннексия Крыма и война на Донбассе, а также территориальная близость к Российской Федерации. Кремль не единожды завуалировано угрожал активными военными действиями в случае принятия Украины в Альянс.

При этом некоторые американские политики (например, сенатор Крис Мерфи) считают, что если бы Украина и Грузия получили ПДЧ в 2008 году, то никаких конфликтов с Россией у этих государств вообще не было бы. Напомним, в 2008 году Россия развязала войну в Грузии и взяла под контроль территорию Абхазии и Южной Осетии.

Теперь же угроза может исходить не только от Москвы. Напомним, за последний год сильно изменилась риторика непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он присоединился к попыткам давления в адрес Украины и даже заявил о готовности вмешаться в вооруженный конфликт, если Киев проявит агрессию в направлении Москвы. Глава украинского МИД Кулеба подчеркнул, что видит опасность для страны в лице Беларуси и ее властей.