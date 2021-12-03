День рождения Шустера в Вильнюсе: Комаровский признался, был ли на празднике Ринат Ахметов

Событие отмечали в литовской столице Вильнюсе

Снимок "тайного ордена" критиков политики Владимира Зеленского с Арсеном Аваковым, Дмитрием Гордоном и Владимиром Гройсманом наделал немало шума в сети. Как оказалось, фото было сделано на праздновании дня рождения телеведущего Савика Шустера.

О том, присутствовал ли среди гостей и бизнесмен Ринат Ахметов, журналистам "Нового Издания" рассказал украинский доктор Евгений Комаровский.

По его словам, Ахметов действительно посетил праздничную вечеринку. Бизнесмен якобы прибыл, чтобы поздравить с днем рождения человека, который "обходится ему очень дорого".

"Все потому, что Шустер не согласовывает с ним ничего, а потом на него [Ахметова] наезжает власть, и он теряет деньги", — объяснил с улыбкой Комаровский.

При этом на вопрос о том, является ли в таком случае Савик Шустер независимым журналистом, доктор сказал, что не знает.

Помимо прочего Евгений Комаровский подчеркнул, что на праздновании никто не обсуждал никаких политических проектов. Также он добавил, что ни сам, ни его друг Дмитрий Гордон не собираются вступать в любые партии или претендовать на какие-то посты в министерствах.

Саму же идею обсуждения новой политической силы во время вечеринки в Вильнюсе Комаровский считает абсурдной.

"А нах*ена нужно ездить в Вильнюс? А нах*ена? Что, нельзя встретиться в Конча-Заспе, к примеру?" — риторически поинтересовался доктор.

Добавим, что и сам Комаровский якобы общался с бизнесменом на празднике. Темой для обсуждения вроде как стала личность Савика Шустера.

Рассказ об Ринате Ахметове следует смотреть с 49:44.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в хитросплетениях конфликта между президентом Владимиром Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым. Вполне вероятным является то, что многие медийные лица выступят на стороне Ахметова в борьбе с властью.

Это, вероятно, станет толчком к созданию новой политической силы, которую, в свою очередь, может возглавить бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Также мы анализировали возможные сценарии того, кто возглавит правительство после вероятного ухода Зеленского с занимаемой должности.