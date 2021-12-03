День народження Шустера у Вільнюсі: Комаровський зізнався, чи був на святі Рінат Ахметов

Подію відзначали у литовській столиці Вільнюсі

Знімок "таємного ордена" критиків політики Володимира Зеленського з Арсеном Аваковим, Дмитром Гордоном та Володимиром Гройсманом наробив чимало галасу в мережі. Як виявилось, фото було зроблено на святкуванні дня народження телеведучого Савіка Шустера.

Про те, чи був присутній серед гостей бізнесмен Рінат Ахметов, журналістам "Нового Издания" розповів український доктор Євген Комаровський.

За його словами, Ахметов справді відвідав святкову вечірку. Бізнесмен ніби як прибув, щоб привітати з днем народження людину, яка "обходиться йому дуже дорого".

"Все тому, що Шустер не погоджує з ним нічого, а потім на нього [Ахметова] наїжджає влада, і він втрачає гроші", — пояснив із усмішкою Комаровський.

При цьому на питання про те, чи є у такому разі Савік Шустер незалежним журналістом, лікар сказав, що не знає.

Крім того, Євген Комаровський підкреслив, що на святкуванні ніхто не обговорював жодних політичних проєктів. Також він додав, що ні сам, ні його друг Дмитро Гордон не збираються вступати до будь-яких партій або претендувати на певні пости в міністерствах.

Саму ж ідею обговорення нової політичної сили під час вечірки у Вільнюсі Комаровський вважає абсурдною.

"А нах*іна треба їздити до Вільнюса? А нах*іна? Що, не можна зустрітися в Конча-Заспі, наприклад?" — риторично поцікавився лікар.

Додамо, що й сам Комаровський нібито спілкувався із бізнесменом на святі. Темою для обговорення стала особистість Савіка Шустера.

Розповідь про Ріната Ахметова слід дивитися із 49:44.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався у хитросплетіннях конфлікту між президентом Володимиром Зеленським та бізнесменом Рінатом Ахметовим. Цілком імовірним є те, що чимало медійних осіб виступлять на боці Ахметова у боротьбі з владою.

Це, ймовірно, стане поштовхом до створення нової політичної сили, яку зрештою може очолити колишній глава МВС України Арсен Аваков. Також ми аналізували вірогідні сценарії того, хто очолить уряд після ймовірного звільнення Зеленського з посади.