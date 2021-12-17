В "Квартале" раскрыли планы Зеленского относительно второго срока (видео)

Во время концерта комики озвучили несколько шуток, довольно неоднозначно говорящих о планах президента относительно второго срока

Действующий глава украинского государства Владимир Зеленский, неоднократно уверявший, что баллотироваться на второй срок не планирует, в последнее время все чаще заявляет о возможных изменениях в своем "окончательном" решении. Об этом свидетельствуют и шутки его друзей из "Квартала 95".

В четверг, 16 декабря, президент Украины вместе с супругой и главой Офиса президента Андреем Ермаком был замечен во время посещения новогоднего концерта "кварталовцев", который проходил в помещении дворца "Украина" в Киеве. Видеозапись выступления оперативно "слил" в сеть кто-то из зрителей.

Судя по видео, шутки о Зеленском и его окружении были довольно мягкими. Во время большинства из них глава государства одобрительно кивал и даже умилялся.

"Кварталовцы" шутили о связях Ермака с Россией и о протестах против президента:

"Давно я такого количества людей без плакатов не видел", – сказал с хрипом в голосе актер Юрий Великий, пародируя Зеленского.

Елена Кравец напомнила о "заслуженном артисте Украины", званием которого глава государства наградил Монатика:

"Значит Монатику ты залуженного дал, а нам нет?!", — "пошутила" она.

Также во время концерта комики отметили, что было бы круто снять сериал, как простой президент стал артистом. На что Зеленский несколько раз одобрительно кивнул и улыбнулся.

Позже Юрий Великий, игравший роль Зеленского на сцене, размышлял, стоит ли снять сериал после своей каденции:

"А что если после президентства, лет за семь, снять сериал, как простой президент становится великим артистом в простом юмористическом шоу и спасает его от краха?".

Пока непонятно, почему кварталовцы говорили об отсрочке в семь лет и действительно ли это может свидетельствовать о планах действующего президента баллотироваться во второй раз. Сейчас такие шутки выглядят довольно неоднозначными, особенно если учитывать, что сам Зеленский ранее категорически опровергал свои намерения идти на второй срок к власти на посту президента.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как Дмитрий Гордон высказался по поводу шуток "95 квартала", которые, по его мнению, являются более "лайтовыми" во время президентства Зеленского. Журналист убежден, что нынешняя власть занимается уничтожением свободы слова в стране.

А вот шоумен и продюсер Игорь Кондратюк оценил планы президента на второй срок и отметил, что это правление может обернуться для Украины "самыми печальными" последствиями, которые только можно представить.