У "Кварталі" розкрили плани Зеленського щодо другого терміну (відео)

Під час концерту коміки озвучили кілька жартів, які досить неоднозначно говорять про плани чинного президента стосовно другого терміну при владі

Чинний глава держави Володимир Зеленський, який неодноразово запевняв, що балотуватися на другий термін не планує, останнім часом все частіше заявляє про можливі зміни у своєму "остаточному" рішенні.

У четвер, 16 грудня, президента України разом із дружиною та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком помітили під час відвідування новорічного концерту "Кварталу 95", який проходив у приміщенні Палацу "Україна" в Києві.

Відеозапис виступу оперативно "злили" у мережу, де неоднозначно відреагували на кілька моментів, пов'язаних із президентом.

Як видно на відео, жарти про Зеленського та його оточення були досить м`якими. Під час більшості з них глава держави схвально кивав і навіть розчулився.

Кварталівці жартували про звʼязки Єрмака з Росією і про протести проти президента:

"Давно я такої кількості людей без плакатів не бачив", – сказав із хрипом у голосі актор Юрій Великий, парадуючи Зеленського.

Олена Кравець нагадала про "заслуженого артиста України", званням якого глава держави нагородив Монатика:

"Значить Монатику ти залуженого дав, а нам ні?!", — "пожартувала" вона.

Також під час концерту коміки відзначили, що було б круто зняти серіал, як простий президент став великим артистом. На що Зеленський кілька разів схвально кивнув та посміхнувся.

Пізніше Юрій Великий, який грав роль Зеленського на сцені, розмірковував, чи все ж варто зняти серіал після своєї каденції:

"А що, якщо після президентства, років за сім, зняти серіал, як простий президент стає великим артистом у простому гумористичному шоу і рятує його від краху?".

Поки що незрозуміло, чому саме кварталівці говорили про відтермінування у сім років і чи дійсно це може свідчити про плани чинного президента балотуватися вдруге. Наразі такі жарти виглядають досить неоднозначними, особливо, якщо враховувати, що сам Зеленський раніше категорично спростовував свої наміри йти на другий термін до влади на посаді президента.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як Дмитро Гордон висловився щодо жартів "95 кварталу", які, на його думку, є більш "лайтовими" під час президенства Зеленського. Журналіст переконаний, що теперішня влада займається знищенням свободи слова в країні.

А ось шоумен та продюсер Ігор Кондратюк оцінив плани президента на другий термін та відзначив, що це правління може обернутися для України "найсумнішими" наслідками, які тільки можна представити.