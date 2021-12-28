"Есть три этапа": посол Украины объяснила, как США могут сдержать агрессию России

Дипломатические разговоры являются вариантом "А" по разрешению ситуации на Донбассе и возле границ Украины, говорит Маркарова

Представители западных стран постоянно высказывают беспокойство из-за вероятной эскалации военной ситуации на востоке Украины. Это и не удивительно — Россия скапливает войска и проводит учения вблизи границы.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Оксаны Маркаровой, отдельные государства готовятся сдерживать российскую агрессию, пишет "LB.ua".

Соединенные Штаты — одна из стран в этом списке. Маркарова говорит, что американцы, как и украинцы, не знают, чего точно можно ожидать от президента России Владимира Путина. Однако в Вашингтоне готовят различные возможности "демотивации" Кремля насчет вероятного нападения на Украину.

Как подчеркнула посол Украины, всего Америка имеет три конкретных этапа сдерживания России.

Политические сигналы. Маркарова объясняет, что дипломатические заявления очень важны в наше время, и в этом Вашингтон полностью находится на стороне Украины. Как известно, президент Штатов Джозеф Байден не раз говорил, что никаких ультиматумов от России насчет нашего государства не приемлет.

Маркарова объясняет, что дипломатические заявления очень важны в наше время, и в этом Вашингтон полностью находится на стороне Украины. Как известно, президент Штатов Джозеф Байден не раз говорил, что никаких ультиматумов от России насчет нашего государства не приемлет. Экономические санкции. По мнению украинского посла, анонсированные ограничения для Кремля в случае войны с Украиной, действительно очень жесткие.

По мнению украинского посла, анонсированные ограничения для Кремля в случае войны с Украиной, действительно очень жесткие. Военная помощь Украине. В США готовы организовать для Украины дополнительные поставки оружия и помочь с улучшением различных оборонных возможностей. Этот этап задействован исключительно для того, чтобы в Кремле поняли — наше государство готово обороняться.

Оксана Маркарова также подчеркнула, что сейчас Украина вместе с западными партнерами работает по плану "А" — для дипломатического решения разногласий с Россией. План "Б", по словам чиновницы, включает в себя прямое военное противостояние с Кремлем.

Отметим, что ситуацию между Украиной и Россией глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пока еще не оценивает как критическую. Вместе с этим он подчеркивает, что любые "красные линии" практически перейдены, а вероятность наступления — высока, как никогда прежде за восемь лет войны.

Также "Телеграф" рассказывал, что за рубежом вероятное нападение российских военнослужащих рассматривают весьма пристально. Так, недавно в иностранных СМИ начались разговоры о возможной угрозе Украине со стороны Азовского моря.