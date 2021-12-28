"Есть три этапа": посол Украины объяснила, как США могут сдержать агрессию России
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Дипломатические разговоры являются вариантом "А" по разрешению ситуации на Донбассе и возле границ Украины, говорит Маркарова
Представители западных стран постоянно высказывают беспокойство из-за вероятной эскалации военной ситуации на востоке Украины. Это и не удивительно — Россия скапливает войска и проводит учения вблизи границы.
По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Оксаны Маркаровой, отдельные государства готовятся сдерживать российскую агрессию, пишет "LB.ua".
Соединенные Штаты — одна из стран в этом списке. Маркарова говорит, что американцы, как и украинцы, не знают, чего точно можно ожидать от президента России Владимира Путина. Однако в Вашингтоне готовят различные возможности "демотивации" Кремля насчет вероятного нападения на Украину.
Как подчеркнула посол Украины, всего Америка имеет три конкретных этапа сдерживания России.
- Политические сигналы. Маркарова объясняет, что дипломатические заявления очень важны в наше время, и в этом Вашингтон полностью находится на стороне Украины. Как известно, президент Штатов Джозеф Байден не раз говорил, что никаких ультиматумов от России насчет нашего государства не приемлет.
- Экономические санкции. По мнению украинского посла, анонсированные ограничения для Кремля в случае войны с Украиной, действительно очень жесткие.
- Военная помощь Украине. В США готовы организовать для Украины дополнительные поставки оружия и помочь с улучшением различных оборонных возможностей. Этот этап задействован исключительно для того, чтобы в Кремле поняли — наше государство готово обороняться.
Оксана Маркарова также подчеркнула, что сейчас Украина вместе с западными партнерами работает по плану "А" — для дипломатического решения разногласий с Россией. План "Б", по словам чиновницы, включает в себя прямое военное противостояние с Кремлем.
Отметим, что ситуацию между Украиной и Россией глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пока еще не оценивает как критическую. Вместе с этим он подчеркивает, что любые "красные линии" практически перейдены, а вероятность наступления — высока, как никогда прежде за восемь лет войны.
Также "Телеграф" рассказывал, что за рубежом вероятное нападение российских военнослужащих рассматривают весьма пристально. Так, недавно в иностранных СМИ начались разговоры о возможной угрозе Украине со стороны Азовского моря.
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