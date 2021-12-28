"Є три етапи": посол України пояснила, як США можуть стримати агресію Росії

Дипломатичні розмови є варіантом "А" щодо вирішення ситуації на Донбасі та біля кордонів України, говорить Маркарова

Представники західних країн постійно висловлюють занепокоєння через ймовірну ескалацію військової ситуації на сході України. Це й не дивно — Росія накопичує війська та проводить навчання поблизу кордону.

За словами надзвичайного та повноважного посла України в США Оксани Маркарової, окремі держави готуються стримувати російську агресію, пише "LB.ua".

Сполучені Штати — одна із країн у цьому переліку. Маркарова стверджує, що американці, як і українці, не знають, чого точно можна очікувати від президента Росії Володимира Путіна. Проте у Вашингтоні готують різноманітні можливості "демотивації" Кремля щодо ймовірного нападу на Україну.

Як підкреслила посол України, всього Америка має три конкретні етапи стримування Росії.

Політичні сигнали. Маркарова пояснює, що дипломатичні заяви є дуже важливими в наш час, і в цьому Вашингтон повністю перебуває на стороні України. Як відомо, президент Штатів Джозеф Байден неодноразово говорив, що жодних ультиматумів від Росії щодо нашої держави не приймає.

Маркарова пояснює, що дипломатичні заяви є дуже важливими в наш час, і в цьому Вашингтон повністю перебуває на стороні України. Як відомо, президент Штатів Джозеф Байден неодноразово говорив, що жодних ультиматумів від Росії щодо нашої держави не приймає. Економічні санкції На думку українського посла, анонсовані обмеження для Кремля у разі війни з Україною справді дуже жорсткі.

На думку українського посла, анонсовані обмеження для Кремля у разі війни з Україною справді дуже жорсткі. Військова допомога Україні. У США готові організувати для України додаткове постачання зброї та допомогти з покращенням різних оборонних можливостей. Цей етап задіяний виключно для того, щоб у Кремлі зрозуміли, що наша держава готова оборонятися.

Оксана Маркарова також наголосила, що зараз Україна разом із західними партнерами працює за планом "А" — для дипломатичного вирішення розбіжностей із Росією. План "Б", за словами чиновниці, включає пряме військове протистояння з Кремлем.

Зазначимо, що ситуацію між Україною та Росією глава українського МЗС Дмитро Кулеба поки що не оцінює як критичну. Разом із цим він наголошує, що будь-які "червоні лінії" практично перейдені, а ймовірність наступу — висока, як ніколи раніше за вісім років війни.

Також "Телеграф" розповідав, що за кордоном вірогідність нападу російських військовослужбовців розглядають дуже уважно. Так, нещодавно в іноземних ЗМІ розпочалися розмови про можливу загрозу Україні з боку Азовського моря.