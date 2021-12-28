"Є три етапи": посол України пояснила, як США можуть стримати агресію Росії
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Дипломатичні розмови є варіантом "А" щодо вирішення ситуації на Донбасі та біля кордонів України, говорить Маркарова
Представники західних країн постійно висловлюють занепокоєння через ймовірну ескалацію військової ситуації на сході України. Це й не дивно — Росія накопичує війська та проводить навчання поблизу кордону.
За словами надзвичайного та повноважного посла України в США Оксани Маркарової, окремі держави готуються стримувати російську агресію, пише "LB.ua".
Сполучені Штати — одна із країн у цьому переліку. Маркарова стверджує, що американці, як і українці, не знають, чого точно можна очікувати від президента Росії Володимира Путіна. Проте у Вашингтоні готують різноманітні можливості "демотивації" Кремля щодо ймовірного нападу на Україну.
Як підкреслила посол України, всього Америка має три конкретні етапи стримування Росії.
- Політичні сигнали. Маркарова пояснює, що дипломатичні заяви є дуже важливими в наш час, і в цьому Вашингтон повністю перебуває на стороні України. Як відомо, президент Штатів Джозеф Байден неодноразово говорив, що жодних ультиматумів від Росії щодо нашої держави не приймає.
- Економічні санкції На думку українського посла, анонсовані обмеження для Кремля у разі війни з Україною справді дуже жорсткі.
- Військова допомога Україні. У США готові організувати для України додаткове постачання зброї та допомогти з покращенням різних оборонних можливостей. Цей етап задіяний виключно для того, щоб у Кремлі зрозуміли, що наша держава готова оборонятися.
Оксана Маркарова також наголосила, що зараз Україна разом із західними партнерами працює за планом "А" — для дипломатичного вирішення розбіжностей із Росією. План "Б", за словами чиновниці, включає пряме військове протистояння з Кремлем.
Зазначимо, що ситуацію між Україною та Росією глава українського МЗС Дмитро Кулеба поки що не оцінює як критичну. Разом із цим він наголошує, що будь-які "червоні лінії" практично перейдені, а ймовірність наступу — висока, як ніколи раніше за вісім років війни.
Також "Телеграф" розповідав, що за кордоном вірогідність нападу російських військовослужбовців розглядають дуже уважно. Так, нещодавно в іноземних ЗМІ розпочалися розмови про можливу загрозу Україні з боку Азовського моря.
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