Рус

"Є три етапи": посол України пояснила, як США можуть стримати агресію Росії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
31
Захід намагатиметься утримати РФ від вторгнення в Україну Новина оновлена 28 грудня 2021, 19:43
Захід намагатиметься утримати РФ від вторгнення в Україну

Дипломатичні розмови є варіантом "А" щодо вирішення ситуації на Донбасі та біля кордонів України, говорить Маркарова

Представники західних країн постійно висловлюють занепокоєння через ймовірну ескалацію військової ситуації на сході України. Це й не дивно — Росія накопичує війська та проводить навчання поблизу кордону.

За словами надзвичайного та повноважного посла України в США Оксани Маркарової, окремі держави готуються стримувати російську агресію, пише "LB.ua".

Сполучені Штати — одна із країн у цьому переліку. Маркарова стверджує, що американці, як і українці, не знають, чого точно можна очікувати від президента Росії Володимира Путіна. Проте у Вашингтоні готують різноманітні можливості "демотивації" Кремля щодо ймовірного нападу на Україну.

Як підкреслила посол України, всього Америка має три конкретні етапи стримування Росії.

  • Політичні сигнали. Маркарова пояснює, що дипломатичні заяви є дуже важливими в наш час, і в цьому Вашингтон повністю перебуває на стороні України. Як відомо, президент Штатів Джозеф Байден неодноразово говорив, що жодних ультиматумів від Росії щодо нашої держави не приймає.
  • Економічні санкції На думку українського посла, анонсовані обмеження для Кремля у разі війни з Україною справді дуже жорсткі.
  • Військова допомога Україні. У США готові організувати для України додаткове постачання зброї та допомогти з покращенням різних оборонних можливостей. Цей етап задіяний виключно для того, щоб у Кремлі зрозуміли, що наша держава готова оборонятися.

Оксана Маркарова також наголосила, що зараз Україна разом із західними партнерами працює за планом "А" — для дипломатичного вирішення розбіжностей із Росією. План "Б", за словами чиновниці, включає пряме військове протистояння з Кремлем.

Зазначимо, що ситуацію між Україною та Росією глава українського МЗС Дмитро Кулеба поки що не оцінює як критичну. Разом із цим він наголошує, що будь-які "червоні лінії" практично перейдені, а ймовірність наступу — висока, як ніколи раніше за вісім років війни.

Також "Телеграф" розповідав, що за кордоном вірогідність нападу російських військовослужбовців розглядають дуже уважно. Так, нещодавно в іноземних ЗМІ розпочалися розмови про можливу загрозу Україні з боку Азовського моря.

Теги:
#Україна #США #Росія #Санкції #Посол України #Війна #Вторгнення #Оксана Маркарова
У наступному році прогнозується зростання тарифів
Україна
"Споживач може бути шокований": експерт озвучив прогноз щодо тарифів для українців на 2022 рік
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У наступному році прогнозується зростання тарифів
"Споживач може бути шокований": експерт озвучив прогноз щодо тарифів для українців на 2022 рік
Дата публікації
Категорія
Аморальна поведінка колишнього заступника міністра МВС не пройде безкарною
Проти Гогілашвілі порушили кілька кримінальних справ: у чому його підозрюють
Дата публікації
Категорія
Новий варіант ковіду є ще заразнішим, ніж "Дельта"
"Омікрон" дістався до Києва: що відомо
Дата публікації
Категорія
Поліція залишила на трасі голого "бігуна"
"Ну його, б**дь, перекине нас двох": під Маріуполем розслідують смерть спортсмена, якого копи кинули голим посеред траси (відео 18+)
Дата публікації
Категорія
Юлія Ісай розповіла про тренди 2022 року
Антитренди на українцях бачу щодня, смак в одязі є лише у 10% — дизайнерка Юлія Ісай