Нельзя терять времени: генерал подсказал, как Украине извлечь пользу из ситуации в Казахстане

Ситуации на востоке не удастся полностью завладеть вниманием российского лидера, но Украина может выиграть время.

Протесты в Казахстане из-за которых президент Касым-Жомарт Токаев привлек в страну силы ОДКБ, включая Россию, могут дать Украине паузу, но не более.

Об этом "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант и экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он считает, что Казахстан может временно отвлечь российского президента Владимира Путина от Украины. Это можно использовать, чтобы улучшить ситуацию с вооружением в стране и работать с союзниками в этом направлении.

Генерал отмечает, что воевать за нас западные партнеры не будут, а украинской армии не хватает современного вооружения, в сравнении с российскими силами. Он оценил новое оснащение в войсках РФ в 65-75%, тогда как у Украины — намного меньше.

Романенко приводит данные из бюджетов Министерств обороны — в России на эти нужды направили 40%, в Украине — 21% впервые за историю независимой страны. До этого поведение страны он оценивает как "беспечное" и считает, что причина этому — руководители из олиграхата.

Какое вооружение нужно Украине

По мнению генерала, Украине нужно улучшать противозенитные ракетные комплексы, в стране они модернизируются, но на это нужно время. Также усилением могут стать американские "Стрингеры", которые можно применять против вертолетов и беспилотников.

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Также в улучшении нуждается сфера противостояния бронетехники — противотанковые ракетные средства. В украинском вооружении есть "Стугна" и "Корсар", также переданые американские Javelin. Но количество ПТРК нужно увеличивать.

Отдельно нужно модернизировать средства радиоэлектронной борьбы, технику против авиации, против артиллерии, ракет — для этого нужны финансы и время, которого по слова Романенко может не быть.

Полное интервью генерал-лейтенанта Игоря Романенко читайте по ссылке: После Казахстана: оставит ли Путин в покое Украину

Ранее "Телеграф" писал про проведение учений в России возле украинских границ. Они проходят в тех регионах, куда по данным американских СМИ, собрали российские войска.