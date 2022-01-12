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Не можна гаяти часу: генерал підказав, як Україні отримати користь із ситуації в Казахстані

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Концентрація російських військ біля кордонів України збільшилася за останні місяці
Концентрація російських військ біля кордонів України збільшилася за останні місяці

Ситуації на сході не вдасться повністю оволодіти увагою російського лідера, але Україна може виграти час.

Протести в Казахстані, через які президент Касим-Жомарт Токаєв залучив до країни сили ОДКБ, включаючи Росію, можуть дати Україні паузу, але не більше.

Про це "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант та ексзаступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Він вважає, що Казахстан може тимчасово відвернути увагу російського президента Володимира Путіна від України. Це можна використовувати, щоб покращити ситуацію із озброєнням у країні та працювати з союзниками у цьому напрямку.

Генерал зазначає, що воювати за нас західні партнери не будуть, а українській армії не вистачає сучасного озброєння у порівнянні з російськими силами. Він оцінив нове оснащення у військах РФ у 65-75%, тоді як Україна має набагато менше.

Романенко наводить дані з бюджетів Міністерства оборони — в Росії на ці потреби направили 40%, в Україні — 21% уперше за історію незалежної країни. До цього поведінка країни він оцінює як "безтурботну" і вважає, що причина цього — керівники з оліграхату.

Яке озброєння потрібне Україні

На думку генерала, Україні потрібно покращувати протизенітні ракетні комплекси, в країні вони модернізуються, але на це потрібен час. Також посиленням можуть стати американські "Стрінгери", які можна застосовувати проти вертольотів та безпілотників.

Також поліпшення потребує сфера протистояння бронетехніці — протитанкові ракетні засоби. В українському озброєнні є "Стугна" та "Корсар", також передані американські Javelin. Але кількість ПТРК слід збільшувати.

Окремо потрібно модернізувати засоби радіоелектронної боротьби, техніку проти авіації, проти артилерії, ракет — для цього потрібні фінанси та час, якого, за словами Романенка, може не бути.

Повне інтерв’ю генерал-лейтенанта Ігоря Романенка читайте за посиланням: Після Казахстану: чи Путін залишить у спокої Україну

Раніше "Телеграф" писав про проведення навчань у Росії біля українських кордонів. Вони проходять у тих регіонах, куди, за даними американських ЗМІ, зібрали російські війська.

Теги:
#Україна #Росія #Армія #РФ #ЗСУ
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