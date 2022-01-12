Не можна гаяти часу: генерал підказав, як Україні отримати користь із ситуації в Казахстані

Ситуації на сході не вдасться повністю оволодіти увагою російського лідера, але Україна може виграти час.

Протести в Казахстані, через які президент Касим-Жомарт Токаєв залучив до країни сили ОДКБ, включаючи Росію, можуть дати Україні паузу, але не більше.

Про це "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант та ексзаступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Він вважає, що Казахстан може тимчасово відвернути увагу російського президента Володимира Путіна від України. Це можна використовувати, щоб покращити ситуацію із озброєнням у країні та працювати з союзниками у цьому напрямку.

Генерал зазначає, що воювати за нас західні партнери не будуть, а українській армії не вистачає сучасного озброєння у порівнянні з російськими силами. Він оцінив нове оснащення у військах РФ у 65-75%, тоді як Україна має набагато менше.

Романенко наводить дані з бюджетів Міністерства оборони — в Росії на ці потреби направили 40%, в Україні — 21% уперше за історію незалежної країни. До цього поведінка країни він оцінює як "безтурботну" і вважає, що причина цього — керівники з оліграхату.

Яке озброєння потрібне Україні

На думку генерала, Україні потрібно покращувати протизенітні ракетні комплекси, в країні вони модернізуються, але на це потрібен час. Також посиленням можуть стати американські "Стрінгери", які можна застосовувати проти вертольотів та безпілотників.

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Також поліпшення потребує сфера протистояння бронетехніці — протитанкові ракетні засоби. В українському озброєнні є "Стугна" та "Корсар", також передані американські Javelin. Але кількість ПТРК слід збільшувати.

Окремо потрібно модернізувати засоби радіоелектронної боротьби, техніку проти авіації, проти артилерії, ракет — для цього потрібні фінанси та час, якого, за словами Романенка, може не бути.

Повне інтерв’ю генерал-лейтенанта Ігоря Романенка читайте за посиланням: Після Казахстану: чи Путін залишить у спокої Україну

Раніше "Телеграф" писав про проведення навчань у Росії біля українських кордонів. Вони проходять у тих регіонах, куди, за даними американських ЗМІ, зібрали російські війська.