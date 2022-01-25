Нардеп Скороход впервые после гибели Полякова сменила имидж: эксклюзивные фото

Анна Скороход распустила косы, освежила блонд и снова красит губы красным

Народный депутат Анна Скороход, которая более трех месяцев назад потеряла возлюбленного — коллегу Антона Полякова, за которого собиралась замуж, 25 января пришла в Раду в новом образе. Все это время политик носила траурную одежду и заплетала русые волосы в колоски. Теперь же Анна преобразилась: освежила блонд, распустила волосы и сделала новую укладку.

Анна Скороход с новой прической

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" с зала заседаний, перемены во внешности Анны Скороход очевидны. Нардеп все еще в черном, однако локоны и светлые волосы очень к лицу девушке, как и яркий макияж с акцентом на глаза, красные губы и улыбка.

Макияж и прическа очень к лицу нардепу

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Отметим, что именно так политик выглядела до трагедии с Поляковым: часто красила губы красным и распускала волнистые волосы. Однако после гибели жениха долгое время до сих пор была в трауре.

Анна Скороход после гибели Антона Полякова долго была в трауре

Анна Скороход и Антон Поляков собирались пожениться

Напомним, что Антона Полякова не стало ранним утром 8 октября. МВД все еще рассматривает несколько версий его смерти, хотя представители ведомства и заявляли, что уже "сложили пазл" благодаря доступу к телефону нардепа.

Также "Телеграф" рассказывал, кого Анна Скороход, у которой был роман с Поляковым, считает повинным в его гибели.