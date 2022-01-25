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Нардепка Скороход вперше після загибелі Полякова змінила імідж: ексклюзивні фото

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Через три місяці трагедії Анна Скороход знову посміхається Новина оновлена 25 січня 2022, 11:14
Через три місяці трагедії Анна Скороход знову посміхається

Анна Скороход розпустила коси, освіжила блонд і знову фарбує губи червоним

Народний депутат Ганна Скороход, яка понад три місяці тому втратила коханого — колегу Антона Полякова, за якого збиралася заміж, 25 січня прийшла до Ради у новому образі. Весь цей час політикиня носила жалобний одяг і заплітала русяве волосся в колоски. Тепер же Анна змінилася: освіжила блонд, розпустила волосся і зробила нову зачіску.

Анна Скорохід з новою зачіскою
Анна Скорохід з новою зачіскою

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" із зали засідань, зміни у зовнішності Анни Скороход очевидні. Нардепка все ще в чорному, проте локони і світле волосся дуже личить дівчині, як і яскравий макіяж з акцентом на очі, червоні губи та посмішка.

Макіяж і зачіска дуже личить нардепу
Макіяж і зачіска дуже личить нардепу

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зазначимо, що саме так політикиня виглядала до трагедії з Поляковим: часто фарбувала губи червоним та розпускала хвилясте волосся. Проте після загибелі нареченого довгий час досі була у жалобі.

Анна Скороход після загибелі Антона Полякова довго була у жалобі
Анна Скороход після загибелі Антона Полякова довго була у жалобі
Анна Скороход та Антон Поляков збиралися одружитися
Анна Скороход та Антон Поляков збиралися одружитися

Нагадаємо, що Антона Полякова не стало рано вранці 8 жовтня. МВС все ще розглядає кілька версій його смерті, хоча представники відомства і заявляли, що вже "склали пазл" завдяки доступу до телефону нардепа.

Також "Телеграф" розповідав, кого Анна Скороход, яка мала роман з Поляковим, вважає винним у його загибелі.

Теги:
#Зачіска #Імідж #Антон Поляков #Анна Скороход
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