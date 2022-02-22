Укр

Ракетные удары и захваты отдельных территорий: что Путин может делать после признания "ЛДНР"

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Специалисты Центра оборонных стратегий определяют видение событий, состоявшихся 21 февраля 2022 года. Новость обновлена 22 февраля 2022, 16:26
Специалисты Центра оборонных стратегий определяют видение событий, состоявшихся 21 февраля 2022 года.

Накопленных на границе российских сил маловато для полномасштабного вторжения, однако действовать РФ может и другим путем

После того как Российская Федерация признала "независимость "ОРДЛО"", специалисты Центра оборонных стратегий считают вполне реалистичным существенное обострение в восточной части Украины и не вычеркивают вероятность применения военных сил со стороны Российской Федерации. Речь идет об авиации, ракетном вооружении и даже флоте.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на информацию от Центра оборонных стратегий, обнародованную во вторник, 22 февраля.

Также отмечается, что Россия может попытаться захватить отдельные части суши и определенные населенные пункты, находящиеся на территориях "ОРДЛО" для дальнейшего их присоединения к Российской Федерации.

Эксперты отмечают, что такие действия могут быть использованы как еще один повод для определения так называемых "республик" собственных границ в пределах Донетчины и Луганщины.

Кроме этого, не исключается вероятность применения ракетных ударов по военным целям и объектам инфраструктуры, которые расположены в разных уголках Украины, в том числе и в Киеве. Главная цель противника – это ослабление способностей Вооруженных сил Украины, а также мощное психологическое давление.

По мнению специалистов Центра, во время гибридной войны будут применяться информационные операции, кибератаки и спецоперации. Не исключаются диверсии и теракты. Несмотря на то, что эти методы реализуются систематически, в дальнейшем они могут только усиливаться.

Напомним, что накануне, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость временно оккупированных "ДНР" и "ЛНР" и подписал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и "республиками Донбасса", после чего российская сторона никак не может определиться с границами "независимых ЛДНР".

Ранее "Телеграф" также сообщал, как специалисты ГСЧС предоставили десять простых советов гражданам Украины, которым следует следовать в случае вторжения Российской Федерации на украинские территории.

Кроме того, ранее сообщалось, как собрать "тревожный чемодан" на случай усиления агрессии со стороны России и как перестать паниковать из-за страха войны.

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#Украина #Россия #Война #Вторжение
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