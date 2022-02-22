Ракетні удари та захоплення окремих територій: що Путін може робити після визнання "ЛДНР"

Накопичених на кордоні російських сил замало для повномасштабного вторгнення, проте діяти РФ може й іншим шляхом

Після того, як Російська Федерація визнала "незалежність "ОРДЛО"", спеціалісти Центру оборонних стратегій вважають цілком реалістичним суттєве загострення у східній частині України та не викреслюють ймовірності застосування військових сил з боку Російської Федерації. Мова йде про авіацію, ракетне озброєння та навіть флот.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на інформацію від Центру оборонних стратегій, оприлюднену у вівторок, 22 лютого.

Також зазначається, що Росія може спробувати захопити окремі частини суходолу та певні населені пункти, які знаходяться на територіях "ОРДЛО", задля подальшого їх приєднання до Російської Федерації.

Експерти відзначають, що такі дії можуть бути використані як ще один привід для визначення так званими "республіками" власних кордонів у межах Донеччини та Луганщини.

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Окрім цього не виключається ймовірність застосування ракетних ударів по військових цілях та об’єктах інфраструктури, які розташовані в різних куточках України, у тому числі й у Києві. Головна ціль противника — це послаблення спроможностей Збройних сил України, а також потужний психологічний тиск.

На думку спеціалістів Центру, під час гібридної війни застосовуватимуться інформаційні операції, кібератаки та певні спецоперації. Не виключаються й диверсії та теракти. Попри те, що ці методи реалізуються систематично, в подальшому вони можуть лише посилюватися.

Нагадаємо, що напередодні, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін визнав незалежність тимчасово окупованих "ДНР" та "ЛНР" та підписав договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Росією та "республіками Донбасу", після чого російська сторона ніяк не може визначитися з кордонами "незалежних "ЛДНР"".

Раніше "Телеграф" також овідомляв, як фахівці ДСНС надали десять простих порад громадянам України, яким варто слідувати в разі вторгнення Російської Федерації на українські території.

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