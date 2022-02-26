Россия останется без SWIFT? Венгрия возмутилась, что ее заподозрили в блокировке санкций

Вероятно, российской экономике светит коллапс

Венгрия, которую ранее называли одной из четырех "блокировщиц" решения об отключении платежной системе SWIFT для РФ, заявила, что не принимала такого решения. Несмотря на то, что пока согласования таких санкций со стороны венгров еще не было, они утверждают, что выступают против войны в Украине.

Такую информацию на своей Facebook-странице сообщил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

"На днях появилась ложь. Я мог бы другие слова использовать, но они нецензурны, поэтому назовем это только ложью, — говорит чиновник. — Насколько мне известно, вроде бы глава Европейской Народной Партии в ЕС утверждал, что несколько стран Евросоюза, в том числе Венгрия, заблокировали исключение России из SWIFT, из международной сети банковских переводов, составляющей часть санкций. Это ложь, такого не было!"

Позже он добавил, что Венгрия полностью поддерживает необходимость наступления мира. По словам Сиярто, он ведет переговоры как с украинской, так и с российской стороной для начала дискуссий в Будапеште. Чтобы это произошло, венгерский министр намерен обратиться за помощью в ООН.

Пока конкретики по SWIFT от Венгрии нет. Но известно, что остальные три государства — и Германия, и Италия, и Кипр — наконец пересмотрели свои решения по экономическим ограничениям для России. Вполне возможно, что скоро РФ будет отрезана от всего цивилизованного мира в плане финансовых операций.

Напомним, что МВФ ранее обещал оказать финансовую поддержку всем государствам, которые вдруг пострадают от объявления подобных санкций России.