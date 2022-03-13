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Путинский олигарх пытается спасти свою яхту от санкций (карта)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Роскошная яхта достигает 140 метров в длину Новость обновлена 13 марта 2022, 09:48
Роскошная яхта достигает 140 метров в длину

Запад может конфисковать любое имущество подсанкционных политиков

Российский бизнесмен Роман Абрамович, который находится под санкциями Запада из-за войны путина с Украиной, пытается спасти хотя бы часть своего имущества. В том числе — и 140-метровую яхту Solaris, которая до недавнего времени находилась у берегов Барселоны.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на ресурс Marine Traffic, позволяющий отслеживать передвижение суден.

Судя по имеющимся данным, за период с 8 по 12 марта судно перевели в морские воды Черногории, которая не входит в состав Евросоюза. Таким образом яхту не могут изъять по требованию европейских политиков, т.к. она находится вне зоны их юрисдикции.

Сейчас же, как можно увидеть на карте, Solaris пришвартовалась рядом с городом Тиватом.

Карта передвижения яхты Абрамовича
Карта передвижения яхты Абрамовича

Напомним, что Абрамович — далеко не единственный олигарх, который пытается спасти свою яхту от экономических ограничений Запада. О таких случаях стало известно еще в начале марта, когда в сторону Черногории двинулись сразу четыре аналогичных судна.

Отметим, что часть имущества у российских подсанкционных бизнесменов все же удалось конфисковать. Среди них — яхта Алишера Усманова стоимостью 600 млн долларов, 85-метровая яхта Игоря Сечина, который возглавляет "Роснефть", судна путинских олигархов Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова, а также яхту Андрея Мельниченко, стоимость которой превышает 530 млн евро.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Война #Яхта #Роман Абрамович
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