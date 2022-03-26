Путин - мясник и затяжная война с россией: 8 главных заявлений Байдена в Варшаве

Лидер США рассказал, как долго будет продолжаться война в Украине

В субботу вечером, 26 марта, на 31-й день полномасштабного российского вторжения в Украину Джозеф Байден выступил в Варшаве с речью по поводу войны в Украине. "Телеграф" выделил ключевые заявления президента США о войне в Украине, гуманитарной помощи, диктаторе путине и НАТО.

Видео обращения Джо Байдена доступно в YouTube.

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8 главных заявлений Джо Байдена в Варшаве:

Мы должны понять, что эта борьба не будет выиграна через несколько дней или месяцев. Нам нужно подготовиться к долговременной борьбе. Два дня назад я объявил, что мы примем сто тысяч беженцев. Восемь (тысяч) из них мы уже приняли. В Брюсселе мы уже собрали дополнительный миллиард долларов на гуманитарную помощь. Мы не прекратим попыток доставок гуманитарной помощи, даже в Мариуполь, который блокируют войска россии. Из-за жестокости путина то, что произошло – уже большая гуманистическая катастрофа россии. путин сажает за протесты. От путина убежали уже 200 тысяч. путин думал, что украинцы не будут воевать за свою страну. Российские военные столкнулись с мужеством украинцев. Российский народ, еще вчера ваша страна была страной 21 века, теперь агрессия путина отвергла россию в 19 век. Сегодня россия подавила демократию у себя и пытается сделать это в других местах. путин сказал, что хочет денацифицировать Украину ㅡ это циничное вранье. Американские силы в Европе не для того, чтобы участвовать в войне, а защитить членов НАТО. Даже не думайте вступить на землю какой-либо из стран НАТО. Мы должны полностью отказаться от российских энергоресурсов. Мы не можем разрешать автократу шантажировать мир. И мы должны разрушить коррекционный режим, который не позволяет россии стать демократическим государством. Мы видим, как украинцы демонстрируют, что единство народа сильнее замысла одного жестокого диктатора. Диктатор, стремящийся восстановить давно прошедшую империю, не достигнет своей цели, потому что люди не хотят жить в его мире. Этот человек не должен оставаться у власти.

Как сообщалось ранее, перед своей речью Байден провел встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины. По ее итогу глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получил от США заверение, что их поддержка не будет ослаблена, а будет лишь усиливаться до самого конца войны.