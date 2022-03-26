Путин - мясник и затяжная война с россией: 8 главных заявлений Байдена в Варшаве
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Лидер США рассказал, как долго будет продолжаться война в Украине
В субботу вечером, 26 марта, на 31-й день полномасштабного российского вторжения в Украину Джозеф Байден выступил в Варшаве с речью по поводу войны в Украине. "Телеграф" выделил ключевые заявления президента США о войне в Украине, гуманитарной помощи, диктаторе путине и НАТО.
Видео обращения Джо Байдена доступно в YouTube.
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8 главных заявлений Джо Байдена в Варшаве:
- Мы должны понять, что эта борьба не будет выиграна через несколько дней или месяцев. Нам нужно подготовиться к долговременной борьбе.
- Два дня назад я объявил, что мы примем сто тысяч беженцев. Восемь (тысяч) из них мы уже приняли. В Брюсселе мы уже собрали дополнительный миллиард долларов на гуманитарную помощь. Мы не прекратим попыток доставок гуманитарной помощи, даже в Мариуполь, который блокируют войска россии.
- Из-за жестокости путина то, что произошло – уже большая гуманистическая катастрофа россии. путин сажает за протесты. От путина убежали уже 200 тысяч. путин думал, что украинцы не будут воевать за свою страну. Российские военные столкнулись с мужеством украинцев.
- Российский народ, еще вчера ваша страна была страной 21 века, теперь агрессия путина отвергла россию в 19 век.
- Сегодня россия подавила демократию у себя и пытается сделать это в других местах. путин сказал, что хочет денацифицировать Украину ㅡ это циничное вранье.
- Американские силы в Европе не для того, чтобы участвовать в войне, а защитить членов НАТО. Даже не думайте вступить на землю какой-либо из стран НАТО.
- Мы должны полностью отказаться от российских энергоресурсов. Мы не можем разрешать автократу шантажировать мир. И мы должны разрушить коррекционный режим, который не позволяет россии стать демократическим государством.
- Мы видим, как украинцы демонстрируют, что единство народа сильнее замысла одного жестокого диктатора. Диктатор, стремящийся восстановить давно прошедшую империю, не достигнет своей цели, потому что люди не хотят жить в его мире. Этот человек не должен оставаться у власти.
Как сообщалось ранее, перед своей речью Байден провел встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины. По ее итогу глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получил от США заверение, что их поддержка не будет ослаблена, а будет лишь усиливаться до самого конца войны.
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