Угрожающая "красная кнопка": убережет ли мир от ядерной войны смерть путина

Украина находится в значительной опасности, уверен эксперт

Использование ядерного оружия, о котором снова недавно заикнулись в Кремле, является большой угрозой для всего мира. россия настолько кичится его наличием, что способна использовать даже в случае гибели кровавого диктатора владимира путина.

Такого мнения придерживается экс-нардеп, историк Александр (Олесь) Доний, о чем он и поведал "Телеграфу".

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Эксперт уверен, что нынешняя война в целом может длиться даже не месяцы, а годы. И все потому, что путину однажды взбрело в голову устроить полномасштабное вторжение в Украину.

По словам Александра Дония, смерть диктатора может повлиять на дальнейшее развитие боевых действий, ведь пока предпосылки на то, что армия рф соберется отступить, пока отсутствует. При этом угроза начала ядерной войны или хотя бы подобного удара по Украине все равно может сохраниться.

"Пока лишь британский премьер четко заявил, что Великобритания готова и без согласования с НАТО наносить удар в ответ на применение рф оружия массового поражения, включая ядерное. И это уже позитив", — напомнил Доний.

При этом он отмечает, что США и Франции также не мешало бы отметиться схожими месседжами в сторону россии. Эксперт убежден: такая тактика является единственно верной, чтобы остановить Кремль от вероятного нанесения ядерного удара по Украине.

В целом же со смертью путина нынешние имперские устои россии обязательно пошатнутся, говорит Доний. И проводит параллели с нацистской Германией.

"Нацистов было много, партия – большая, но был конкретный лидер, который развязал войну. И без его смерти она не завершилась со стороны Германии. Так, уверен, будет и в случае с путиным", — подытожил историк.

Отметим, что по мнению политического обозревателя Ивана Яковины, российские рассказы про ядерные удары в последнее время не воспринимаются всерьез никем во всем мире. И это идет на вред самой же рф, ведь ее политики и их слова теряют вес.

Также "Телеграф" писал о том, почему, согласно анализу политпсихолога, окружение путина не способно его остановить от вероятности нажать на заветную "красную кнопку".