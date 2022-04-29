Смерть путина ускорит окончание войны россии против Украины – Александр Доний

После смерти путина могут быть разные сценарии, но все они ведут к более быстрому завершению войны, считает Доний

Несмотря на провалы российской армии в Украине, противник наращивает темпы наступления на Слобожанском и Донецком направлении, не прекращает обстрелы.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что всё может затянуться до Нового года.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и вовсе предположил, что война россии против Украины может продолжаться до конца 2023 года.

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр (Олесь) Доний рассказал "Телеграфу", сколько еще может идти война – и какое событие может положить приблизить ее завершение.

Нужно думать не только о том, чтобы выстоять, а и о том, как отвоевать свое

"В отличие от некоторых спикеров от власти, я изначально после российского широкомасштабного вторжения, происшедшего 24 февраля, предупреждал, что это война – не на две-три недели. Она может длиться месяцы, годы. Как минимум – до смерти путина. Потому что именно путин принял персональное решение об агрессии. И предпосылок для того, чтобы он принял бы решение отступить, пока не видно", – поясняет эксперт.

Более того, отмечает он, – угроза ядерного удара остается. Даже выросла.

"И пока лишь британский премьер четко заявил, что Великобритания готова и без согласования с НАТО наносить удар в ответ на применение рф оружия массового поражения, включая ядерное. И это уже позитив. Но напомню, что ядерное оружие из стран НАТО имеют также США и Франция. И хорошо бы услышать от них соответствующие заявления. Потому что это – единственное что может удержать Кремль от ядерного удара по Украине", – говорит Александр Доний.

Позитивом он считает и то, что 40 министров обороны приняли 26 апреля координированное решение (непростое, с давлением на тех, кто более близок к рф) о поставках Украине более мощных видов вооружения.

"Но важно понимать, что этого точно не достаточно для деоккупации. Я уверен, что как Украина выстояла в первые недели и месяцы агрессии, сумев защитить Киев и не только, она выстоит и далее. Как государство. Но нам нужно думать не только о том, чтобы выстоять, а и о том, как отвоевать Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Луганск, Донецк, Симферополь, Севастополь и так далее. Одних экономических санкций против россии пары сотен БТРов от союзников Украине (равно как других видов вооружения, которое мы получаем не в таком количестве, как хотелось бы) точно будет недостаточно. Нам следует вести дипломатические переговоры с союзниками именно о том, как проводить деоккупацию. И агитировать западные сообщества именно в этом направлении", – считает Александр Доний.

При путине война будет всегда

При этом, продолжает эксперт, следует осознать, что та же смерть путина является необходимой, но не достаточной для скорого прекращения войны.

"Без смерти путина агрессия точно будет продолжаться. Как продолжается с 2014 года. После активной фазы на востоке в 2014-2015 она ведь продолжалась всё время – с меньшей интенсивностью, но с постоянными перестрелками и жертвами в районе линии столкновения. А с февраля 2022-го эта война просто перешла в более масштабированную. И однозначно, что при путине она будет всегда. В той или иной мере", – предупреждает Александр Доний.

Он подчеркивает, что после смерти путина в рф может быть еще худший правитель. Условный кадыров – как воплощение "ястреба", символ еще большего радикализма, еще большей агрессии. Или условный навальный – как более либеральный, по сравнению с путиным, президент.

"При условном кадырове войне может продолжаться, но вряд ли долго. И точно завершится нашей победой. При условном навальном и вовсе можно надеяться на отведение российских войск с оккупированных территорий материковой Украины. Кроме Крыма, о котором тот же Навальный высказывался в имперском духе типа "Крымнаш". То есть, после смерти путина могут быть разные сценарии. Но все они, так или иначе, ведут к более быстрому завершению войны. И мы, понятно, заинтересованы в менее фашистском руководителе рф. Но пока все сценарии со стороны россии – имперские. В той или иной мере", – поясняет Александр Доний.

Он акцентирует, что нападение на Украину санкционировал именно путин. Что именно он – первоисточник.

"Как Гитлер в Германии. Нацистов было много, партия – большая, но был конкретный лидер, который развязал войну. И без его смерти она не завершилась со стороны Германии. Так, уверен, будет и в случае с путиным. Он является лидером идеологии "русского мира" – российского неофашизма. И очевидно, что смерть путина станет ударом по этой идеологии", – резюмирует Александр Доний.