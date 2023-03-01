США могут разрушить политическую карьеру путина, если обнародуют результаты расследований взрывов в россии в прошлом столетии

Перед тем, как владимир путин впервые стал президентом рф в 1999 году по стране прокатилась серия взрывов, как это происходит сегодня. Тогда все списали на чеченских террористов, но мало кто знает, что в этом замешан российский президент.

Об этом пишет член редакционной коллегии газеты The Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший. По его словам, США пока что хранят эту тайну, но могут использовать ее против российского президента.

В 1999 году в нескольких городах россии, в том числе и Москве, произошла серия взрывов в жилых домах. Известно, что погибло около 300 человек, многие из которых были пенсионерами и погибли в своих постелях. Произошло это осенью, а уже в декабре этого же года владимир путин стал впервые президентом россии. Тогда же он сказал свою знаменитую фразу про "мочить террористов в сортирах".

Во взрывах тогда обвинили именно чеченских террористов, но мало кто знает, что теракты были совершены собственными службами безопасности путина. США проводили расследование, но до сих пор не обнародовали результаты.

"Один из способов, которым США могут помочь: они в основном хранят молчание о взрывах жилых домов в россии в 1999 году, которые малоизвестный г-н путин использовал, чтобы продвинуть себя на пост президента… США никогда не обнародовали выводы собственной разведки. Сейчас может быть время", — резюмировал Холман В. Дженкинс-младший.

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