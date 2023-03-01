США можуть зруйнувати політичну кар’єру путіна, якщо оприлюднять результати розслідувань вибухів у росії в минулому столітті

Перед тим, як володимир путін вперше став президентом рф в 1999 році по країні прокотилася серія вибухів, як це відбувається сьогодні. Тоді все списали на чеченських терористів, але мало хто знає, що в цьому причетний російський президент.

Про це пише член редакційної колегії газети The Wall Street Journal Холман В. Дженкінс-молодший. За його словами, США поки що зберігають цю таємницю, але можуть використати її проти російського президента.

1999 року в кількох містах росії, у тому числі й Москві, сталася серія вибухів у житлових будинках. Відомо, що загинуло близько 300 людей, багато з яких були пенсіонерами та загинули у своїх ліжках. Сталося це восени, а вже в грудні того року володимир путін став вперше президентом росії. Тоді ж він сказав свою знамениту фразу про "мочити терористів у сортирах".

У вибухах тоді звинуватили саме чеченських терористів, але мало хто знає, що теракти вчинили власні служби безпеки путіна. США проводили розслідування, але досі не оприлюднили результатів.

"Один із способів, яким США можуть допомогти: вони здебільшого зберігають мовчання про вибухи житлових будинків у росії в 1999 році, які маловідомий пан путін використав, щоб просунути себе на посаду президента…США ніколи не оприлюднили висновки власної розвідки. Зараз може бути час", — резюмував Холман В. Дженкінс-молодший.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент росії дав новий наказ своїм солдатам. Дві області України мають бути захоплені у повному обсязі вже на початку весни.