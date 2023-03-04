"россия не готовилась к этому": израильский офицер объяснил один из главных проколов кремля

Правительство россии не готовилось к оборонительной войне

На территории россии участились взрывы неизвестного происхождения в приграничных и не совсем районах. Власти страны и пропагандисты путаются в показаниях, обвиняя то "украинские беспилотники", то диверсантов. Но все эти происшествия говорят об одном — система ПВО россии имеет ряд проблем.

Об этом в передаче "В гостях у Гордона" рассказал офицер Армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. По его словам, проблемы в работе российской ПВО появились несколько десятков лет назад.

После Военно-воздушных сил и Военно-морского флота ПВО является самым сложным родом войск в технологическом элементе. В СССР этому роду войск уделялось большое внимание, но позже Союз "подряхлел" и развалился, что вполне закономерно.

"Когда Советский союз начал разваливаться, это сказалось на всех армейских структурах, в том числе и на ПВО. ПВО никогда не было сильной стороной в позднем Советском союзе и тем более во времена современной россии. В 80-х годах американский летчик-хулиган с территории Финляндии смог на легкомоторном самолете долететь до Красной площади. Этот случай иллюстрирует многое", — отметил Григорий Тамар.

Израильский офицер добавил, что россия не готовилась к войне с Украиной — это видно по массе проблем в армии. Более того, власти страны уж точно не готовились к оборонительной войне, а ПВО — это элемент обороны. Военное командование россии начало "раздергивать" системы ПВО, снимая с боевого дежурства системы С-300 и С-400. Россияне переформатировали оборонительные комплексы для нанесения ударов по территории Украины, что еще больше ослабило оборонительную систему страны-агрессора.

"Структура ПВО состоит из многих звеньев, и если потянуть хотя бы одно, то это поведет за собой каскадную реакцию. В итоге вся система ПВО страны будет разрушена. Любому российскому военному сегодня понятно, что система ПВО у них в очень плачевном состоянии. Она не может защитить огромную страну", — рассказал офицер армии Израиля.

По мнению Григория Тамара, сейчас у россиян есть два главных приоритета — Кремль и бункер путина. Именно там и будет сосредоточена основная сила систем ПВО. А "марсиане", почувствовав вкус победы, начнут "рвать в клочья" военные объекты и структуры в тылу россиян. Ведь беспилотник как оружие не несет угрозы жизни атакующей стороне.

"Надо стремиться к тому, чтобы атаковали штаб-квартиру ФСБ, здание Минобороны, Генштаб. Эт достойные цели и их нужно рассматривать в качестве объектов огневого поражения", — резюмировал Григорий Тамар.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Подмосковье прогремели взрывы, а после начали массово поступать звонки о минировании объектов инфраструктуры. Причины произошедшего в россии объяснить пока не могут.