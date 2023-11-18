"Регионалы", предатели, россияне и их компании: Зеленский ввел очередные санкции против россии на 5 и 10 лет

Президент подписал два указа, которыми внедряются ограничения против российских похитителей детей и их украинских приспешников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, в первом из которых вводятся санкции против российских физических и юридических лиц. Во втором документе – ограничения против бывших граждан Украины, перешедших на сторону российских террористов.

Оба указа опубликованы на сайте президента Украины. Первый, за №758/2023, касается санкций против предателей Украины, указ №759/2023 – россиян и российских компаний.

Среди персон, против которых введены санкции первым указом – бывший премьер-министр времен Януковича, коллаборант и приспешник российских террористов Николай Азаров.

Также в санкционный список внесли бывшего министра образования и науки, коллаборанта Дмитрия Табачника, недостреленного экс-нардепа Олега Царева, экс-нардепа Дмитрия Святаша, крымского оккупационного гауляйтера Сергея Аксенова, главаря российской террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника, депутата российской госдумы Дмитрия Саблина, а также бывшего украинского телеведущего, ныне российского пропагандиста Юрия Кота. Против них введены ограничения сроком 10 лет.

Вторым указом санкции введены против 37 юридических и 100 физических лиц из россии. 37 организаций – это так называемые "благотворительные фонды", причастные к похищению украинских детей и вывозу их на территорию рф. Среди физических лиц – российская "омбудсмен"-террорист Мария Львова-Белова, уголовный преступник международного масштаба, которая находится в розыске Международного уголовного суда за похищение детей в Украине. Санкции против них внедрены на пять лет.

Как ранее рассказывал "Телеграф", похитительница детей, террористка Львова-Белова жаловалась, будто украденный из Украины ребенок, который она "усыновила" бегает за младшими детьми со словами "съем мо*алёнка".

Напомним, как ранее мы писали, один из фигурантов списка Олег Царев подозревается в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Цареву недавно объявили новое подозрение. Теперь ему инкриминируют финансирование российской росгвардии.