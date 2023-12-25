Переговоры Украины и России: главные выводы и прогноз на 2024 год

Месседжи "давайте прекратим стрелять" крайне опасны не только для Украины, но и для Европы и США

Под конец 2023 года поднялась новая волна заявлений и статей о необходимости переговоров Украины с Россией. Об этом говорил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, высказывая надежду, что Украина в 2024-м получит сильную позицию для начала таких переговоров. Об этом вещал глава МИД РФ Сергей Лавров, демонстрируя якобы готовности Москвы и неготовность Киева к заключению неких соглашений. На необходимости искать политико-дипломатическое урегулирование акцентировал итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.

Издание The Hill писало, что Западу нужно больше заниматься неформальными переговорами о ситуации в Украине, предполагая, что посредниками могут и бывшие политики, включая экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

А в New York Times и вовсе сообщали, что российский диктатор Владимир Путин якобы, с сентября посылает сигналы о готовности остановить боестолкновения, оставив за собой то, что удалось захватить на данный момент.

Эксперты поделились с "Телеграфом" своими мнениями об актуализации разговоров о переговорах, а также – о реалистичности такого кейса в грядущем году.

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко поясняет:

"В ответ на статью в New York Times и итальянские инициативы уже появились достаточно трезвые оценки. И я их абсолютно поддерживаю. Они заключаются в том, что Путину сейчас важно получить передышку. Чтобы сконцентрировать ресурсы. И ударить с новой силой. Как раз в момент обострения внутренней борьбы во многих странах Запада. Прежде всего, в США, где набирает обороты избирательная кампания, а на первое место выходят внутриполитические процессы".

Нет сомнений, продолжает эксперт, что Путин постарается сделать так, чтобы кульминация внутриполитических процессов в тех же Штатах совпала с моментом, когда он сможет, пополнив арсеналы, усилив мобилизацию, атаковать Украину мощнее, чем способен сейчас.

"Это единственная цель, с которой разного рода вбросами, через разные издания, разных чиновников и политиков, инициируется идея о переговорах между Киевом и Москвой. Мол, давайте прекратим стрелять, перестанут гибнуть люди, любые договоренности – лучше войны. Подобные месседжи крайне опасны не только для Украины, но и для Европы, для самих США", – уверен Андрей Сенченко.

Но, продолжает эксперт, мы видим, что "миротворческая" волна пошла с новой силой. И что начинают вскрываться (и будут) всё новые пророссийские "консервы", запасенные и в Европе, и в Штатах.

"Кто-то получит прямую команду – пора отрабатывать. Кого-то будут использовать втемную. В этом же контексте стоит рассматривать события с блокированием украино-польской границы. Сейчас мы с Польшей в одной лодке. И тамошнее население достаточно адекватно воспринимает российско-украинскую войну. Но это не значит, что в Польше исчезли агенты Кремля, полезные идиоты. Что там нет коррупции, в том числе политической. Часть протестов явно спонсируется Кремлем. Аналогичная ситуация в Словакии. Это не случайный набор событий, а часть сценария РФ. Чекистское руководство которой десятилетиями занималось подрывными действиями, информационно-психологическими операциями по всему миру", – подчеркивает Андрей Сенченко.

По словам эксперта, сейчас Кремль сконцентрировал усилия именно на псевдомиротворческих аспектах пропагандистской войны.

"Надеясь притушить боевые действия на поле боя, чтоб Запад начал давить на Украину. Притормозил наш пыл сбивать по три вражеских Су-34 за раз. Придержал военную помощь. Логика России тут абсолютно понятна, – считает Андрей Сенченко. – Хотелось бы еще и адекватной реакции на всё это со стороны Запада. А именно – не качать тему переговоров, а максимально быстро и полно предоставлять Украине всё необходимое для слома путинских планов".

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса уверен: главный месседж, который имеет под собой почву – это высокая вероятность того, что после мартовских выборов в РФ в следующем году Путин попытается развернуть новое масштабное наступление.

"Причем сразу на нескольких направлениях, – уточняет эксперт. – С целью усилить свои переговорные позиции перед вхождением в вероятный переговорной процесс ближе к середине или ко второй половине следующего года".