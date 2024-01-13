Bloomberg: Россия планирует судиться за активы – и уверена, что победит

Российский режим уверен, что в любом случае он достигнет цели – либо отнимет активы назад, либо не даст конфисковать их в пользу Украины

Российский террористический режим занят разработкой судебного иска, призванного помешать Соединенным Штатам и Европейскому Союзу конфисковать российские активы, замороженные в рамках санкций, для последующей передачи денег Украине. Более того, россияне нашли на Западе беспринципные международные юридические компании, которые согласились представлять интересы террористов в западных судах.

Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами террористов. Россияне уверены в победе – российские чиновники, которым поручен этот вопрос, считают, что США и ЕС вряд ли смогут конфисковать активы РФ.

Кроме того, РФ заплатило большие деньги разнообразным "экспертам", надеясь получить "экспертные выводы" о невозможности конфисковать активы законно, а также за сбор информации о прецедентах изъятия иностранных активов в мире. Российский Центробанк свои планы комментировать отказался, а спикер Кремля Дмитрий Песков начал угрожать западным странам.

"Это повлечет очень серьезные судебные и юридические расходы для тех, кто принимает такие решения", – заявил он.

Российские террористы еще с 2023 года вынашивают планы обжаловать в суде заморозку активов или их возможную конфискацию. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью российским пропагандистам заявляла, что заморозка активов, мол, "отрицательный сигнал для всех центральных банков мира".

Российские чиновники, отмечает агентство, уверены, что победят в любом случае: рассмотрение дела в судах, даже если россиянам не удастся разморозить активы, полностью исключит возможность передачи Украине денег. Впрочем, террористы считают, что у Запада якобы нет шансов в суде – россияне внезапно вспомнили о международном праве и заявляют, что якобы нет законных оснований для конфискации активов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейская комиссия планирует использовать 15 млрд евро из замороженных активов России для предоставления финансовой помощи Украине. Также и США хотят использовать заблокированные российские активы для финансирования помощи Украине. Администрация Джо Байдена уже начала срочные переговоры с союзниками.

Российский террористический режим тем временем впадает в неконтролируемую истерику за мысли, что замороженные в рамках санкций активы российского Центробанка действительно могут быть конфискованы. Кремль прибег к угрозам, заявляя, что РФ готова полностью разорвать дипломатические отношения с США, если западные страны примут решение о конфискации.