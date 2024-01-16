"Сходила к Чарли и шоколадной фабрике": Безуглая попыталась потроллить Порошенко в Раде (фото, видео)

Заняв место в секторе "ЕС", Безуглая отказывалась уходить

В повестку дня Верховной Рады снова не было внесено постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета нацбезопасности. В то же время она устроила в зале парламента настоящее шоу, которое теперь обсуждают политики и СМИ.

Безуглая пришла в сектор "Европейской Солидарности" и заняла место бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако вскоре он отогнал ее оттуда. Об этом народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко написала в своем Telegram-канале.

"Стефанчук отказывается ставить в повестку дня постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя главы комитета нацбезопасности. Она пришла с разборками в наш сектор, уселась здесь и отказывалась уходить на свое место. Так хочет в ЕС?", — отметила она.

Ситуацию прокомментировали также и в партии "Европейская Солидарность". Там отметили, что Безуглая "не готова к политической работе".

"Между тем, сама Марьяна пришла с разборками в сектор "ЕС", села на место Петра Порошенко и отказывалась идти на свое место. Неадекватное поведение. Человек совсем не готов к депутатской и политической работе, к сожалению. Но есть крыша в ОП. Поэтому остается управлять в комитете", — написали в "ЕС".

При этом Ирина Геращенко обратила внимание на новый лук Марьяны Безуглой, в котором та явилась сегодня в Раду.

"У Марьяны новый лук. Вместо хаки теперь – худые с драконами", — написала депутат.

В свою очередь Марьяна Безуглая после случившегося коротко написала на своей странице в Facebook: "Сходила к Чарли и его шоколадной фабрике".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на прошлой неделе в повестку также не было внесено постановление об отзыве Марианны Безуглой. При этом, она могла быть снята с должности, но тогда с ее увольнением также возникли трудности.